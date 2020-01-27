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27 января • обновлено в 15:13
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"Вы ГеббельсТВ!" Гончаренко жестко осадил пропагандиста Путина в ПАСЕ

5.2т
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Народный депутат Украины от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко снова вступил в публичную перепалку с российским пропагандистом.

Так, политик жестко поспорил в кулуарах Совета Европы с рупором Кремля Михаилом Акиченко. Видео словесной стычки появилось на Telegram-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Она началась с того, что Гончаренко пообещал оспаривать полномочия российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия брутально нарушила все ее принципы, правила и нормы.

После этого пропагандист язвительно спросил у парламентария, почему Украина решила прекратить бойкот участия в сессиях ПАСЕ и вернуться к заседаниям. Однако Гончаренко тут же осадил россиянина.

Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко

Politeka

"Украинская делегация обещала бойкот летней сессии. А больше она ничего не обещала. В октябре мы не направили свою делегацию сюда, потому что, действительно, на 70-летии ПАСЕ вместе с делегацией страны-агрессора, которая убивает людей, аннексирует чужие территории и нарушает права человека как в своей стране, так и во всех остальных, делать было нечего. Ну а дальше надо все равно продолжать работать. Нельзя же бросить эту площадку, чтобы здесь только вы и всякие слуцкие-толстые вели пропаганду", – сказал Гончаренко.

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В ответ пропагандист огрызнулся старым фейком о том, что Украина якобы сама обстреливает и убивает собственных граждан на Донбассе, но и здесь нарвался на жесткий ответ.

"Украинцы не стреляли по Донбассу. Донбасс – это украинская территория. Если вы не знаете, кто там был, то мы вам сообщим. А скажите только, где Скабеева? Что ж вы один, без ваших? Вы скучный, она веселее вас", – потроллил нардеп путинского пропагандиста.

Гончаренко поставил на место пропагандиста Кремля в ПАСЕ

Гончаренко поставил на место пропагандиста Кремля в ПАСЕ

Скриншот видео

В конце тот решил досадить Гоначаренко, задав вопрос о якобы сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и сославшысь на ЦРУ. Но украинский нардеп превратил выпад пропагандиста в повод постебаться над страной-оккупантом.

"Очень приятно, что "Россия 1" уже ссылается на ЦРУ. Скоро вы будете ссылаться на СБУ. Сегодняшние нацисты – это Российская Федерация и Путин! Вы сегодняшние гитлеровцы и фашисты! Вы убиваете людей в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в том числе, к сожалению, в Украине. Вы ГеббельсТВ, вы самые классические пропагандисты! Можете пойти и получить свой пирожок, премию в 300 рублей за то, что вы иуды!" – усмирил рупора Кремля Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" ПАСЕ
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Марченко Юра
Марченко Юра
Украинцы не стреляли по Донбассу,кричит Гончаренко, но . это звучит как немцы не стреляли по СССР в 41-45г
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1
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Lobachov Nikolay
Lobachov Nikolay
Не то , что молодец , а прямо герой ! Пусть приедет в Одессу , его там ждут с нетерпением , этого губатого !
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3
1
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Lobachov Nikolay, - Еще один завоеватель из рускаго мира!
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1
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Lobachov Nikolay, краще валєжнік іди збирай за Єнісеєм, одесит ти наш щирий...
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3
3
Кресст Оксана
Кресст Оксана
Гончаренко - идиот , с этим было всё ясно еще тогда ,когда натолкли ему морду в Симферополе )))
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5
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Кресст Оксана, Головка бо-бо у Оксанки! Должен вас огорчить - это неизлечимо. Уже никогда не будете ни настоящей еврейкой, ни настоящей украинкой - Брайтон бич по вас плачет!
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