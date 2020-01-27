"Вы ГеббельсТВ!" Гончаренко жестко осадил пропагандиста Путина в ПАСЕ

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко снова вступил в публичную перепалку с российским пропагандистом.

Так, политик жестко поспорил в кулуарах Совета Европы с рупором Кремля Михаилом Акиченко. Видео словесной стычки появилось на Telegram-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Она началась с того, что Гончаренко пообещал оспаривать полномочия российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия брутально нарушила все ее принципы, правила и нормы.

После этого пропагандист язвительно спросил у парламентария, почему Украина решила прекратить бойкот участия в сессиях ПАСЕ и вернуться к заседаниям. Однако Гончаренко тут же осадил россиянина.

Алексей Гончаренко Politeka

"Украинская делегация обещала бойкот летней сессии. А больше она ничего не обещала. В октябре мы не направили свою делегацию сюда, потому что, действительно, на 70-летии ПАСЕ вместе с делегацией страны-агрессора, которая убивает людей, аннексирует чужие территории и нарушает права человека как в своей стране, так и во всех остальных, делать было нечего. Ну а дальше надо все равно продолжать работать. Нельзя же бросить эту площадку, чтобы здесь только вы и всякие слуцкие-толстые вели пропаганду", – сказал Гончаренко.

В ответ пропагандист огрызнулся старым фейком о том, что Украина якобы сама обстреливает и убивает собственных граждан на Донбассе, но и здесь нарвался на жесткий ответ.

"Украинцы не стреляли по Донбассу. Донбасс – это украинская территория. Если вы не знаете, кто там был, то мы вам сообщим. А скажите только, где Скабеева? Что ж вы один, без ваших? Вы скучный, она веселее вас", – потроллил нардеп путинского пропагандиста.

Гончаренко поставил на место пропагандиста Кремля в ПАСЕ Скриншот видео

В конце тот решил досадить Гоначаренко, задав вопрос о якобы сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и сославшысь на ЦРУ. Но украинский нардеп превратил выпад пропагандиста в повод постебаться над страной-оккупантом.

"Очень приятно, что "Россия 1" уже ссылается на ЦРУ. Скоро вы будете ссылаться на СБУ. Сегодняшние нацисты – это Российская Федерация и Путин! Вы сегодняшние гитлеровцы и фашисты! Вы убиваете людей в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в том числе, к сожалению, в Украине. Вы ГеббельсТВ, вы самые классические пропагандисты! Можете пойти и получить свой пирожок, премию в 300 рублей за то, что вы иуды!" – усмирил рупора Кремля Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гончаренко рассказал, что более 30 делегатов ПАСЕ поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях России.

В июне Гончаренко сцепился с главой российской делегации Петром Толстым в кулуарах ПАСЕ, которая приняла решение вернуть РФ все права в Ассамблее. Украинец пригрозил представителю оккупантов скамьей подсудимых в Гааге.

Кроме того, украинский нардеп поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, встав на защиту украинских моряков, которые тогда находились в плену. Споря с ней, он назвал президента России Владимира Путина "гопником".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!