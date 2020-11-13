Гончаренко с Радуцким устроили перепалку в прямом эфире. Видео

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий поругались в прямом эфире.

Во время программы "Свобода слова Савика Шустера" 13 ноября между ними возник спор из-за количества тестирования украинцев на коронавирус (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда Радуцкий рассказывал о проводимых в Украине тестах, Гончаренко перебил его и обвинил во вранье. В ответ глава комитета ВР начал припоминать слухи, связанные с его политсилой.

"У вас нет другого ответа, кроме "сам дурак"?" – парировал нардеп.

Затем Гончаренко призвал Радуцкого "извиниться перед украинцами за вранье". Тот ответил нардепу: "Перед людьми – да, перед тобой – нет. Ты кто такой вообще?".

Также Радуцкий спросил у Савика Шустера, нельзя ли заменить народного депутата. Ведущий заявил, что здесь не футбольный матч.

Как сообщал OBOZREVATEL 13 ноября, за минувшие сутки в Украине было протестировано на коронавирус 73,3 тысячи человек.