Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что пассивная международная политика Владимира Зеленского приводит к тому, что Украина превращается из субъекта в объект на мировой арене.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, комментируя переговоры в Германии по Донбассу, в которых принял участие заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак.

"Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры в Берлине с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации на Донбассе. Да, все правильно, сепаратные переговоры о ситуации в Украине без Украины. Интересности этой встрече придает тот факт, что Дмитрий Козак находится под санкциями и въезд в ЕС ему запрещен. Как видим, из каждого правила есть исключение. Официально, Германия не прокомментировала ни течения, ни результатов переговоров", – отметил Гончаренко.

Алексей Гончаренко

Он напомнил, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, власти знали, что эти переговоры должны состояться – якобы речь не идет о переговорах за спиной и наши партнеры никаких игр не ведут.

"Тогда возникает логичный вопрос: если знали об этом визите Козака в Берлин, как можно было это допустить? Почему не протестовали наши дипломаты? Любую попытку проведения переговоров о решении ситуации в Украине без участия Украины нужно пресекать сразу. Иначе перевода статуса с субъекта в объект неизбежно", – предостерегает Гончаренко.

По его убеждению, российская сторона ищет возможности встречи с европейскими лидерами наедине.

"Россияне – мастера подковерных игр. Это их поле. Поэтому Козак и ищет возможности подобных встреч с Германией и Францией в одиночку. Если не реагировать на подобные попытки, то "поиск конструктивной позиции" по Украине превратит Нормандский формат в Мюнхенский сговор. Еще несколько таких кулуарных переговоров и нашего участия там вообще не потребуется", – отметил Гончаренко.

"Казалось бы, такие очевидные вещи, но приходится их повторять снова и снова. Дипломатия от Зеленского – это какая-то ликвидационная комиссия украинского суверенитета", – резюмирует депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала о переговорах заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию ситуации на Донбассе.

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