Гончаренко поскандалил в эфире с Савченко и назвал ее лгуньей

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обвинил бывшего народного депутата Надежду Савченко во лжи в ходе спора в прямом эфире.

Перепалка между Гончаренко и Савченко произошла в программе "Все по беспределу" на Апостроф TV. Гости обсуждали российскую агрессию, аннексию Крыма и коррупцию в политических кругах.

Обращаясь к Савченко, Гончаренко заявил, что она ни разу не сказала правду.

"Вы сказали столько глупостей за этот эфир и столько лжи, что вы просто лгунья. Я вам отвечал на все, что вы говорили – о Крыме, обо мне, о датах. Вы ни разу не сказали правду, у Вас просто набор лозунгов каких-то", – заявил Гончаренко.

Перебивая нардепа, Савченко заявила, что народ Украины проверит состояния политиков, их машины, поместья и земли.

"Проверят Вас, ваши машины, Порошенко состояние и т. д", – заявила Савченко.

После этого Гончаренко заявил, что народ Украины дает оценку политикам на выборах.

"Год назад мы все пошли на выборы. Я набрал 20 тысяч голосов на выборах, а госпожа Надежда – 8... Лучшей оценки, чем Вам дал народ, дать невозможно", – сказал Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что революции в Украине происходили якобы не с подачи России, а с подачи Запада. Об этом она сообщила в интервью пропагандистскому российскому каналу "НТВ".