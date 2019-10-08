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8 октября • обновлено в 23:36
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"У нас не монархия!" В ГБР подали заявление против Зеленского из-за злоупотребления властью

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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований с требованием открыть производство против президента Украины Владимира Зеленского.

Фото соответствующего заявления он опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Причиной стали слова Зеленского в резонансном разговоре с президентом США Дональдом Трампом о том, что "генпрокурор – 100% мой человек". Гончаренко заверил, что в этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Новости
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Гончаренко подал заявление в ГБР на Зеленского

Гончаренко подал заявление в ГБР на Зеленского

Facebook Алексея Гончаренко

Гончаренко подал заявление в ГБР на Зеленского

Гончаренко подал заявление в ГБР на Зеленского

Facebook Алексея Гончаренко

"Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать. Мы все таки живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского", – возмутился нардеп.

"Кстати, Владимир Александрович, что касается допроса, то вы всю информацию можете узнать из моего телеграм-канала. Там я оперативно сообщу, когда прийти и какие документы с собой взять", – добавил Гончаренко.

В ГБР подали заявление против Зеленского

В ГБР подали заявление против Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Украинский президент по телефону хвастался, что новый генеральный прокурор "на 100% мой человек".

После этого Зеленский на встрече с Трампом заявил, что никто не может указывать, что делать генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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Персоны
Алексей Гончаренко Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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