"У нас не монархия!" В ГБР подали заявление против Зеленского из-за злоупотребления властью

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований с требованием открыть производство против президента Украины Владимира Зеленского.
Фото соответствующего заявления он опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Причиной стали слова Зеленского в резонансном разговоре с президентом США Дональдом Трампом о том, что "генпрокурор – 100% мой человек". Гончаренко заверил, что в этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").
Гончаренко подал заявление в ГБР на Зеленского
Facebook Алексея Гончаренко
Гончаренко подал заявление в ГБР на Зеленского
Facebook Алексея Гончаренко
"Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать. Мы все таки живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского", – возмутился нардеп.
"Кстати, Владимир Александрович, что касается допроса, то вы всю информацию можете узнать из моего телеграм-канала. Там я оперативно сообщу, когда прийти и какие документы с собой взять", – добавил Гончаренко.
В ГБР подали заявление против Зеленского
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Украинский президент по телефону хвастался, что новый генеральный прокурор "на 100% мой человек".
После этого Зеленский на встрече с Трампом заявил, что никто не может указывать, что делать генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
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