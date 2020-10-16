Гончаренко об опросе Зеленского перед выборами: ему 42 года и он не лох, а нас держат за лохов

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко выразил возмущение из-за решений президента Владимира Зеленского относительно выборов.

Вечером в пятницу, 16 октября, Гончаренко назвал нечестным проведение "всенародного опроса" в день местных выборов 25 октября и "ежегодного послания" из трибуны Верховной Рады, запланированного на 20 октября.

"Почему для ежегодного послания Владимир Зеленский из 365 дней 2020 года нашел только один день, в пяти днях до выборов? И если мне кто-то скажет, что это такая же случайность, как опрос в день местных выборов, то извините, это издевательство! И вы нас всех держите за лохов! И может ему 42 года и он не лох, но вы думаете, что мы все лохи", – сказал нардеп.

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

Вопросы Зеленского.

В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.