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30 апреля • обновлено в 18:18
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Гончаренко о блокировании "слугами" закона о банках: боретесь друг с другом, а в заложники берете страну

1.6т
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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что представители партии "Слуга народа", блокируя принятие закона о банках, борются друг с другом внутри фракции, а в заложники берут всю страну и уничтожают парламентскую демократию.

Об этом он сказал с трибуны парламента. Он отметил, что фракция "ЕС" поддерживает рассмотрение закона, так как он необходим для страны.

"Наша фракция поддерживает рассмотрение закона о банках, потому что в действительности этот закон нужен Украине, чтобы у нас не забрали эти банки, в которые украинские налогоплательщики вложили миллиарды гривен. Только в один "ПриватБанк" 155 млрд грн все налогоплательщики Украины вложили. Сегодня просто забрать его у людей – такой аферы мир еще не видел", – сказал Гончаренко.

Гончаренко о блокировании "слугами" закона о банках: боретесь друг с другом, а в заложники берете страну

Он отметил, что "Слуги народа", которые сами заблокировали тысячами поправок банковский закон, теперь пытаются уничтожить парламентскую демократию под прикрытием этого же законопроекта.

"Нам говорят, что нужны изменения в Регламент и специальная процедура, чтобы побороть этот поправочный спам, и саботаж. А кто же его устроил? Авторы 14 000 правок с 16 000 правок – "Слуги народа", действующие или бывшие. Кто заблокировал подписание закона о Регламенте? "Слуги народа". Так что же вы нас втягиваете заложниками в свою внутреннюю видовую борьбу? Когда-то на берлинской стене было такое граффити "Дай нам Бог выжить среди этой смертельной любви" и там были нарисованы Брежнев и Хонеккер. в украинских реалиях там надо нарисовать Коломойского и Зеленского. Дай нам Бог всем выжить среди этой смертельной любви, потому что сегодня вы боретесь друг с другом внутри фракции, а в заложники берете всю страну и уничтожаете парламентскую демократию", – подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что для принятия банковского закона Верховной Раде необходимо сначала преодолеть препятствия для подписания изменений в Регламент, а потом еще заново рассмотреть поправки к закону.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Всё вроде верно, но ... Личность этого субъекта столько неприятных ассоциаций напоминает, что не верится в его благие намерения.
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