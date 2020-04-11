Народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко и экс-"регионал" Михаил Добкин поссорились в прямом эфире.

Перепалка из-за ситуации с пандемией коронавируса произошла в ходе прямого включения на телеканале "Украина 24". Видео публичной ссоры Гончаренко обнародовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

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Михаил Добкин и Алексей Гончаренко поссорились в прямом эфире Скрин видео

Ведущий программы рассказал, что "Европейская солидарность" обратилась в Министерство образования с требованием привлечь своих политиков к урокам "Всеукраинской школы онлайн", которую запустили из-за карантина.

Добкин довольно резко отреагировал на это. "Думаю, Геращенко это писала нетрезвая. А если серьезно, то как можно поручать вести уроки истории Вятровичу, мнение которого оспаривают историки из его же окружения? Про Парубия я вообще не говорю – он вообще преподавать не может", – сказал экс-депутат.

"Наверное, над нами так господь посмеялся, что самая смешная Рада была с самым смешным спикером, который разговаривать не умел. Я как депутат ВР, я его не понимал, он слова глотает. Это, может, изъян, над ним нельзя смеяться, но если у человека есть изъян, как его можно предлагать вести уроки для детей? Чтобы потом наши все дети так разговаривали?" – добавил Добкин.

Позже к разговору присоединился Гончаренко. Он сказал, что Добкина "надо лечить и изолировать". "Реагировать на его слова абсолютно бессмысленно", – заявил политик.

Гончаренко начал рассказывать о помощи украинским медикам, а Добкин попытался его перебить. Нардеп попросил не делать этого и высказался касательно заявления Добкина про алкоголизм.

"Мне кажется, он вообще трезвым нигде не появлялся. Так он еще что-то рассказывает о других!" – сказал Гончаренко

Добавим, в названии опубликованного видео Гончаренко дописал: "Миша, тебя нужно лечить и изолировать. Иди проспись и закусывай".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Добкин отличился очередным выпадом, заявив о том, что в Украине не может идти речи о Соборности в то время, когда якобы нарушаются права русскоязычных граждан.