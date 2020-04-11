Главная Новости
11 апреля • обновлено в 19:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Гончаренко и Добкин сцепились в прямом эфире из-за коронавируса. Видео

4.6т
Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко и экс-"регионал" Михаил Добкин поссорились в прямом эфире.

Перепалка из-за ситуации с пандемией коронавируса произошла в ходе прямого включения на телеканале "Украина 24". Видео публичной ссоры Гончаренко обнародовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Михаил Добкин и Алексей Гончаренко поссорились в прямом эфире

Михаил Добкин и Алексей Гончаренко поссорились в прямом эфире

Скрин видео

Ведущий программы рассказал, что "Европейская солидарность" обратилась в Министерство образования с требованием привлечь своих политиков к урокам "Всеукраинской школы онлайн", которую запустили из-за карантина.

Добкин довольно резко отреагировал на это. "Думаю, Геращенко это писала нетрезвая. А если серьезно, то как можно поручать вести уроки истории Вятровичу, мнение которого оспаривают историки из его же окружения? Про Парубия я вообще не говорю – он вообще преподавать не может", – сказал экс-депутат.

"Наверное, над нами так господь посмеялся, что самая смешная Рада была с самым смешным спикером, который разговаривать не умел. Я как депутат ВР, я его не понимал, он слова глотает. Это, может, изъян, над ним нельзя смеяться, но если у человека есть изъян, как его можно предлагать вести уроки для детей? Чтобы потом наши все дети так разговаривали?" – добавил Добкин.

Позже к разговору присоединился Гончаренко. Он сказал, что Добкина "надо лечить и изолировать". "Реагировать на его слова абсолютно бессмысленно", – заявил политик.

Гончаренко начал рассказывать о помощи украинским медикам, а Добкин попытался его перебить. Нардеп попросил не делать этого и высказался касательно заявления Добкина про алкоголизм.

"Мне кажется, он вообще трезвым нигде не появлялся. Так он еще что-то рассказывает о других!" – сказал Гончаренко

Добавим, в названии опубликованного видео Гончаренко дописал: "Миша, тебя нужно лечить и изолировать. Иди проспись и закусывай".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Добкин отличился очередным выпадом, заявив о том, что в Украине не может идти речи о Соборности в то время, когда якобы нарушаются права русскоязычных граждан.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Алексей Гончаренко Михаил Добкин
Место
Украина
Теги
политика скандалы депутат Партия "Европейская солидарность" видео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
7
Смешно
10
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
А вы кортавого парубия поставьте вести уроки труда там говорить не нужно налил выпил табуретку молча сделал))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19. Будет готова через 90 дней

  • У людей, переболевших коронавирусом без симптомов, выявлена патология

  • Как коронавирус передается в супермаркете: наглядное видео

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги