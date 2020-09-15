Гончаренко: дело против "Прямого" расследует ГБР, к которому это отношения не имеет

Силовики продолжают преследовать оппозиционный к власти телеканал "Прямой".

Об этом в зале Верховной Рады заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, призвав генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о незаконности этого расследования.

"Когда вас избирали, я сказал, что наконец впервые в истории Украины женщина становится Генеральным прокурором, потому что богиня Фемида – женщина. Только в Фемиды повязка на глазах, а у вас партбилет" Слуги народа "в кармане. Оказалось, что на самом деле я был, к сожалению, прав, потому что когда речь идет о телеканале "Прямой", вы почему-то не видите, что это расследует ГБР, к которому это никакого отношения нет. вы не видите решение Шевченковского райсуда, который обязывает вас рассмотреть ходатайство о незаконности этого расследования ", – отметил Гончаренко.

При этом "Прямой" сообщает, что по данным источников в ближайшее время на телеканале ожидаются обыски на основании решения Печерского суда.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова намерен обратиться к президенту Украины Владимира Зеленского в связи с ситуацией, сложившейся по лишению лицензии радиостанции "Прямой FM". Как известно, Нацсовет вопреки заверениям парламентского комитета лишила лицензий на вещание радио "Прямой ФМ".

Екскеривник следственной группы ГБР Олег Корецкий ранее сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства с последующей передачей его в АРМА. После чего на "Прямом" предстоит замена менеджмента, который обеспечит смену редакционной политики оппозиционного телеканала.