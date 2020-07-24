Головань указал на след Кремля в попытках ОАСК и Вовка преследовать Порошенко

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что дело НАБУ против Окружного административного суда Киева показало, что в ОАСК создана преступная организация.

Такое мнение он высказал в эфире "Прямого". По его словам, дела против Порошенко и его соратников – это спланированная акция, которая, очевидно, направлена на продвижение интересов страны-агрессора.

"Сейчас просто потихоньку все это открывается, открывается и открывается. Но я обращаю внимание, что власть очень активно комментирует и реагирует на одни вещи, и совершенно никак не комментирует и не реагирует на подобные вещи ... А мы уже видим, что, как и прошлые опубликованные записи, пытаются как-то замести веничком под ковер и скрыть, сор из избы не выносить", – напомнил он.

По его словам, согласно опубликованным записям, есть четкая синхронизация – если говорить о назначении членов Высшего совета правосудия, можно увидеть, как работают, согласно записям, судьи Окружного административного суда и в соответствии с этим год ГБР расследует, допрашивая десятки, а в некоторых случаях даже сотни людей, тратя колоссальные миллионы государственных средств налогоплательщиков.

"И все это не удалось не потому, что они не хотели, а потому, что, во-первых, Петр Порошенко ничего незаконного не совершал. Во-вторых, мы все же как-то пытались защитить право и правду", – отметил Головань.

"И теперь мы видим, как все это открылось, и как НАБУ уже поставило точки над "и" и заявило, что имеет место создание преступной организации, о чем мы тоже с самого начала говорили, что это скоординированная деятельность крупной группировки, которая руководствуется и координируется государством-агрессором", – уверен адвокат пятого президента.

Напомним, НАБУ обнародовали записи разговоров с судьями Окружного административного суда Киева, которые свидетельствуют о коррупции в этом суде и Государственной судебной администрации. Бюро расследует совершение коррупционных преступлений головой ОАСК Павлом Вовком и судьей этого суда, а также председателем Государственной судебной администрации Зиновием Холоднюком.