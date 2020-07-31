Головань предупредил ГБР об ответственности за сфабрикованные дела против Порошенко.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что закрытие еще одного производства против пятого президента, так называемого "дела о Томосе", в очередной раз доказывает, что ГБР руководствуется в своей деятельности прихотями из высоких кабинетов.

Об этом он написал в Facebook. Он также отметил, что на расследование сфабрикованных против Порошенко дел тратятся миллионы бюджетных гривен, и кто-то должен за это нести ответственность.

"ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел – относительно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не выявили", – отметил адвокат.

Он отметил, что ГБР было вынуждено закрыть дело явно не потому, что отсутствие события преступления очевидно для всего мира, а из-за публичной огласки.

"Если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации. "Дело о Томосе" стало публичным, а выглядеть идиотами никому не хочется, даже несмотря на давление из президентского офиса", – убежден Головань.

"Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов (который уже давно сохраняет свой статус и.о. с помощью сомнительных махинаций), ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность за многомесячную трату государственных ресурсов на "расследование" явно пустого дела? Более 8 месяцев только на Томос! А еще десятки таких же пустых производств, которым десятки следователей и прокуроров возятся скоро полтора года, тратя миллионы и миллионы гривен налогоплательщиков исключительно с целью продолжения политически мотивированных преследований лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко. Они надеются остаться безнаказанными ", – пишет Головань.

"Но отвечать придется. И по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", – резюмировал адвокат.

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