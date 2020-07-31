Головань предупредил ГБР об ответственности за сфабрикованные дела против Порошенко
Головань предупредил ГБР об ответственности за сфабрикованные дела против Порошенко.
Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что закрытие еще одного производства против пятого президента, так называемого "дела о Томосе", в очередной раз доказывает, что ГБР руководствуется в своей деятельности прихотями из высоких кабинетов.
Об этом он написал в Facebook. Он также отметил, что на расследование сфабрикованных против Порошенко дел тратятся миллионы бюджетных гривен, и кто-то должен за это нести ответственность.
"ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел – относительно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не выявили", – отметил адвокат.
Он отметил, что ГБР было вынуждено закрыть дело явно не потому, что отсутствие события преступления очевидно для всего мира, а из-за публичной огласки.
"Если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации. "Дело о Томосе" стало публичным, а выглядеть идиотами никому не хочется, даже несмотря на давление из президентского офиса", – убежден Головань.
"Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов (который уже давно сохраняет свой статус и.о. с помощью сомнительных махинаций), ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность за многомесячную трату государственных ресурсов на "расследование" явно пустого дела? Более 8 месяцев только на Томос! А еще десятки таких же пустых производств, которым десятки следователей и прокуроров возятся скоро полтора года, тратя миллионы и миллионы гривен налогоплательщиков исключительно с целью продолжения политически мотивированных преследований лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко. Они надеются остаться безнаказанными ", – пишет Головань.
"Но отвечать придется. И по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", – резюмировал адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пятый президент Украины рассказал о том, что руководитель следственной группы ДРБ Олег Корецкий, который возглавлял расследование, сообщил об отсутствии состава преступления и о том, что на него осуществлялось давление с целью продолжить политические преследования против Порошенко;
Также Корецкий заявил, что бывший адвокат Януковича, заместитель директора ГБР Александр Бабиков требовал от следователей вызывать на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что знал об отсутствии состава преступления в деле.
23 июля Корецкого уволили из ГБР.