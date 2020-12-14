Голосование за земельную децентрализацию Зеленского 'провалили' 77 'слуг': фамилии

Голосование за законопроект №2194 об усовершенствовании системы управления и дерегуляции земельных отношений "провалили" 77 депутатов из фракции "Слуга народа", несмотря на то, что документ был важным для земельной реформы Владимира Зеленского.

Как пишет agronews.ua, среди проголосовавших "против" немало одиозных нардепов. Например, представители "группы Ильи Павлюка" Артем Черноморов, Богдан Кицак, Игорь Герасименко, Максим Заремский, Елена Лис, Максим Павлюк и другие. Вследствие законопроект не набрал нужного количества голосов – его отправили на повторное рассмотрение комитета.

Кто из "слуг" "провалил" голосование:

Припутень Дмитрий Шол Маргарита Остапенко Анатолий Холодов Андрей Соломчук Дмитрий Ионушас Сергей Ковалев Артем Стернийчук Валерий Кириченко Николай Мошенец Елена Саладуха Ольга Коваль Ольга Нагаевский Артем Верещук Ирина Диденко Юлия Качура Александр Марусяк Олег Марченко Людмила Мулик Роман Павлюк Максим Торохтий Богдан Павловский Петр Винтоняк Елена Шинкаренко Иван Драбовский Анатолий Саламаха Орест Гайду Александр Черноморов Артем Горенюк Александр Васильковский Игорь Колебошин Сергей Боблях Андрей Мовчан Алексей Литвиненко Сергей Васильев Игорь Гузенко Максим Одарченко Андрей Кинзбурская Виктория Красов Алексей Павлиш Павел Ковалев Алексей Шпак Любовь Арсенюк Олег Скичко Александр Рублев Вячеслав Лис Елена Зуев Максим Дубнов Артем Нестеренко Кирилл Черный Дмитрий Герман Денис Северин Сергей Герасименко Игорь Кицак Богдан Костюк Дмитрий Грищенко Татьяна Колюх Валерий Дубинский Александр Горобец Александр Бунин Сергей Бужанский Максим Демченко Сергей Кузьминых Сергей Фрис Игорь Матусевич Александр Василевская-Смаглюк Ольга Галушко Николай Мурдий Игорь Дмитрук Артем Колев Олег Ткаченко Александр Касай Константин Березин Максим Юрьевич Куницкий Александр Нагорняк Сергей Заремский Максим Мазурашу Георгий

"Среди "антигероев" земельной децентрализации две трети – депутаты-мажоритарщики. А законопроект №2194 призван вернуть общинам право свободно распоряжаться своими территориями и планировать развитие в интересах местного населения и локального бизнеса. Также документ существенно ограничил бы полномочия Госгеокадастра в части распоряжения землями сельхозназначения. Эти функции планировалось передать местным советам и областным госадминистрациям, контроль за соблюдением экологического законодательства сохранится за Госэкоинспекцией", – пишет издание.

Законопроект №2194 также отменяет часть разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству, тем самым устраняя коррупционные схемы в земельных отношениях.

По данным опроса USAID "Поддержка аграрного и сельского развития", 23% малых и средних агропредприятий в течение последних двух лет сталкивались с коррупцией при административных процедурах, связанных с землей.