Голосование за кандидатов в КСУ и ВККС: в Верховном суде назвали главные условия

24-25 октября запланирован очередной съезд судей. На нем будут голосовать за кандидатов в Конституционный суд Украины и в Высшую квалификационную комиссию судей.

Богдан Львов, заместитель председателя Верховного Суда (ВС), председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, рассказал, каким должно быть голосование в интервью "Право ТВ" для "Судебно-юридической газеты".

Богдан Львов Судебно-юридическая газета

По его словам, навязывание определенных списков людей со стороны не влияет на принятие решения по кандидатуре. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, бросает ли тень на объективность принятых решений публикация в СМИ кандидатур, за которых проголосуют делегаты съезда судей.

"Но если, например, определенная юрисдикция выдвигает единого кандидата, который прошел всестороннее обсуждение и на всех уровнях нашел поддержку судей, за него выступают делегаты даже на самом съезде, обращаясь к коллегам с просьбой поддержать, то, безусловно, вероятность прохождения такого человека максимально высока. И в этом я не вижу ничего плохого", – пояснил Львов.

Он также заявил, что повлиять на голосование съезда судей пытается каждый. И он пытается сделать все, чтобы на ответственные должности были выбраны лучшие кандидаты.

"Самые лучшие не лично для меня, как Львова Богдана Юрьевича, а лучшие как для судьи, для коллектива, который избрал меня председателем суда, для судей страны. И отступать от этого я не планирую", – считает Львов.

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При этом, по словам заместителя председателя ВС, надо понимать, что выбранные кандидаты не могут принимать только те решения, которые ему или нашему коллективу нравятся. Это нонсенс. Существует баланс интересов. Если любое лицо из судебной системы придется привлекать к ответственности, то сознательный человек, в частности, член Высшего совета правосудия, не сможет, даже будучи избранным на съезде судей, защищать исключительно интересы судей. Он должен взвесить поведение такого судьи, учесть убытки, причиненные общественным отношениям, учесть реакцию общества и принять верное и справедливое решение. И не факт, что это будет решение в пользу судьи, заметил Львов.

"Как можем наблюдать, пока судейское сообщество обвиняет членов ВРП в том, что они недостаточно защищают интересы судейства, даже те, кого избрал съезд судей. А гражданское общество, наоборот, обвиняет их в том, что они якобы защищают только судей и игнорируют требования общественности. Но мы же понимаем, что одновременно кардинально противоположные мнения не могут быть объективными. Истина все равно где-то посередине", – отметил он.

Отвечая на вопрос, должны ли быть выбранные съездом кандидаты "адвокатами" судейского сообщества, Львов заявил: избранный человек не может дистанцироваться от событий в обществе.

"Да, мы должны выбирать объективных кандидатов, которые способны защищать судей. Но только в тех случаях, когда действительно судью следует защитить. Если же судья нарушает права граждан, то, видимо, его не надо защищать, а необходимо как можно скорее избавиться от его присутствия в судейских рядах", – сказал заместитель председателя ВС.

Также Львов рассказал, что уже существует техническая возможность электронного голосования за кандидатов в ВРП, ВККС, КСУ по судейской квоте. Ведь все судьи подтверждают подлинность своей подписи цифровой подписью. Однако он указал на важные условия такого голосования.

"Однако, если мы перейдем к цифровому голосованию, возникает другая проблема. Во-первых, еще больше внимания потребует ознакомление с личностями, которые выдвигаются на должности, с их деловыми, моральным и человеческим качествам, поскольку, работая на Закарпатье, человек может не знать судью из Луганска. Не уверен, что случайность является лучшим элементом выбора.

Второй момент – это, безусловно, контроль за невмешательством в систему. Возможность вмешательства существует, и этим должен заниматься не суд, а государственные учреждения, потому что информационные сети судов должны защищаться на государственном уровне", – заметил Львов.

При соблюдении этих условий, считает заместитель председателя ВС, электронное голосование возможно. По его словам, можно говорить и о большей репрезентативности, потому судья не будет делегировать свои полномочия другим, а голосование будет личным.

"Впрочем, съезд судей это не только голосование, но и обсуждение наболевшего. Судья может в чем-то сомневаться, а на самом деле проблемы нет, или же, наоборот, кто-то видит проблему, а она уже есть. На съезде можно внести ясность и найти общее видение для решения проблем", – рассказал Львов о преимуществах голосования на съезде.

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