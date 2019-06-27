"Голосовали за Зеленского от безысходности": Притула высказался о "дружбе" со "Слугой народа"

Шоумен Сергей Притула, который решил баллотироваться в Раду с партией "Голос", не исключает создания коалиции с партией "Слуга народа".

В интервью программе "Вікна" Притула также высказался, что партия Святослава Вакарчука должна стать определенной альтернативной для украинцев на выборах.

"Она [коалиция с "слугой народа"] не исключена. Но рассмотрение сотрудничества возможно только после прохождения в парламент. Есть риск того, что "Слуга народа" может иметь большинство без всякой коалиции", – сказал шоумен.

Зеленский, Вакарчук и Притула obozrevatel

"И поход партии "Голос" в парламент нужен как минимум для того, чтобы мы были альтернативной силой для голосования на выборах тех людей, которые являются разочарованными действиями предыдущего президента и его команды у власти, тем кто голосовал за Зеленского от безысходности", - заявил Притула.

При этом он добавил, что "Голос" будет готов вести переговоры со "Слугой народа", если партия не сможет самостоятельно сформировать коалицию и будет нуждаться в поддержке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Притула публично оскорбил президента России Владимира Путина.

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