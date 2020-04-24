Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет голосовать за назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, потому что по нему есть приговор суда в Грузии.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Он обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, посоветовав тому разобраться в юридической стороне вопроса.

"Меня удивило высказывание Давида Георгиевича, который сказал: ну что там Грузия, она меньше нас, назначим, это наше внутреннее дело. Я бы посоветовал вам разобраться в юридической стороне. Потому что формально господин Саакашвили имеет приговор Тбилисского суда. Я не комментирую сейчас, но формально это приговор суда суверенной страны", – сказал он.

Бойко заявил, что за пять лет в Украине было много "политических туристов, которые приезжали из разных стран и говорили красивые речи".

"Фракция (ОПЗЖ) не будет голосовать (за назначение Саакашвили). Мы считаем, что нужно назначать людей местных. У нас 40 миллионов населения, мы способны найти людей и выставить достойных", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Давид Арахамия ответил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем Украина. Также он подчеркнул, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.