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24 апреля • обновлено в 23:12
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Голосов за Саакашвили не будет: Бойко напомнил Арахамии о приговоре в Грузии

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Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет голосовать за назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, потому что по нему есть приговор суда в Грузии.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Саакашвили имеет приговор": Арахамии указали, почему не будет голосов за "политического туриста"

Он обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, посоветовав тому разобраться в юридической стороне вопроса.

"Меня удивило высказывание Давида Георгиевича, который сказал: ну что там Грузия, она меньше нас, назначим, это наше внутреннее дело. Я бы посоветовал вам разобраться в юридической стороне. Потому что формально господин Саакашвили имеет приговор Тбилисского суда. Я не комментирую сейчас, но формально это приговор суда суверенной страны", – сказал он.

Бойко заявил, что за пять лет в Украине было много "политических туристов, которые приезжали из разных стран и говорили красивые речи".

"Фракция (ОПЗЖ) не будет голосовать (за назначение Саакашвили). Мы считаем, что нужно назначать людей местных. У нас 40 миллионов населения, мы способны найти людей и выставить достойных", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.

Давид Арахамия ответил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем Украина. Также он подчеркнул, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Михеил Саакашвили Давид Арахамия Юрий Бойко
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Партия Слуга народа
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