'Голос' зарегистрировал в Раде законопроект о медицинском каннабисе

Народный депутат от партии "Голос", член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина подала на регистрацию законопроект о регулировании конопли в медицинских целях.

Об этом сообщили в пресс-службе партии в Facebook. Как отмечается в сообщении, законопроект "Голоса" даст пациентам доступ к безопасному лечению медицинскими коноплями по рецепту врача, а также упростит научные исследования в этой области.

В политсиле напомнили, что более 2 миллионов украинцев с хронической болью, онкологическими заболеваниями и эпилепсией нуждаются в лекарствах на основе каннабиса, которые помогают облегчить боль, наладить сон и уменьшить судороги.

В "Голосе" убеждены: медицинский каннабис поможет онкобольным и паллиативным больным, тысячам детей с эпилепсией, пациентам с депрессией и тревожными состояниями, военным с посттравматическим синдромом, людям с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

Как рассказала Стешанишина, этот законопроект в партии посвятили маленькой девочке из Киева, которая страдает от редкой формы эпилепсии. У нее тяжелые и длинные нападения чрезвычайно болезненных судорог, которые практически невозможно лечить традиционными препаратами.

"За ее жизнь родители борются уже три года: они привозят нужные лекарства из-за границы. Софийка нуждается в лекарствах на основе медицинской конопли, и именно она станет символом принятия этого закона. Поэтому альтернативное название этого закона – "Закон для Софийки". Единственная "проблема" медицинского каннабиса – отсутствует должное нормативное регулирование в Украине, а причина этого – непонимание необходимости и ряд мифов вокруг этого закона. И решение этой проблемы – это как раз прямая ответственность украинского парламента", – отметила политик.

Стефанишина призвала всех народных депутатов поддержать законопроект, который, по ее словам, качественно изменит подход к лечению многочисленных болезней, сделает безопасное обезболивающее доступным тяжелобольным украинцам по рецепту врача.

В "Голосе" также напомнили, что в медицинских целях конопли используют уже более чем 50 странах мира, в том числе Франции, Канаде и Швейцарии.