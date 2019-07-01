"Голос" сделал важное предложение "Слуге народа": что известно

Партия Святослава Вакарчука "Голос" может взяться за обучение членов политсилы "Слуга народа".

Об этом в интервью "УП" рассказала глава партии "Голос" Юлия Клименко. Она отметила, что члены "СГ" компетентны в своих сферах, но никогда не работали на государственных или политических должностях.

"Я им это уже предложила. Если их не обучают, мы их можем принять в себя и тоже учить. Мы же не делим стулья, не делим, кто больше знает. Мы пришли для того, чтобы работать на украинского гражданина. Если для украинского государства надо, чтобы мы все сели вместе в одном зале и начали учить регламент Верховной Рады, Конституцию и публичные финансы, мы это сделаем", – сообщила Клименко.

Глава "Голоса" рассказала, как проходит обучение кандидатов в народные депутаты.

"У нас есть каждую неделю минимум 3-4 дня, где мы даем специализированные лекции. Например, публичные финансы, бюджетирование, государственный долг, как работает регламент Верховной Рады. Мы делаем методички, мы делаем то, что называется факт-бук, где каждому кандидату прописано, который у нас ВВП и т.д., чтобы человек приходил и знал, о чем он должна говорить", – пояснила она.

Вакарчук и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, представители партии "Голос" готовы занять ключевые должности в Верховной Раде, предоставляющие достаточные полномочия для внесения кардинальных изменений в законодательство и многие сферы жизни населения.

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