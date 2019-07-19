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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Голос Путина": Цимбалюк объяснил, зачем Кремлю дружба с Медведчуком

1.9т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин делает большие ставки на политсилу своего кума Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ведь в случае ее прохождения в Верховную Раду он получит там своих официальных представителей.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, такой план Путина подтверждают и постоянные поездки Медведчука "на поклон" в Москву. Ведь их цель – отчитаться о проделанной работе перед "куратором".

Путин и Медведчук

Путин и Медведчук

"Радио Свобода"

Новости
"Медведчук – агент Соколовский": бывший советский разведчик озвучил "сенсацию" о куме Путина

"Мы же не можем считать Виктора Медведчука потенциальным президентом Украины. Если он докладывает, значит он – генерал-губернатор. Понятно, что у России большие надежды на "Оппозиционную платформу" после выборов. Фактически эта партия станет голосом Путина уже в украинском парламенте", – объясняет Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке, президент России Владимир Путин публично расхваливал своего кума Виктора Медведчука за освобождение четырех украинцев из плена. Цимбалюк считает, что таким образом он показал миру и Украине, что договориться о каком-либо мирном прогрессе с ним может только его ставленник.

Кроме того журналист отметил, что, упрекая бывшую власть Украины в "антироссийской истерии", Медведчук должен помнить о том, кто на самом деле был инициатором войны на Донбассе.

Напомним, Цимбалюк разнес пропагандистский фильм Оливера Стоуна, главные роли в котором достались президенту России Владимиру Путину и его куму Виктору Медведчуку.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Украина
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ушастый, может тебя в подвалы кремля загрести, а потом выменять на кого-нить, не, не хочешь? Думаешь за тебя кто то будет впрягаться?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Кризский Игорь, Ога, его в депутаты сразу оформят)))) а ты решительно предложишь себя вместо него))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Чорный Сашко, За него впрягутся, а за тебя точно нет. С тебя катлету сделают, как с моторыла и привет передашь Кобзону с Захарченком.
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