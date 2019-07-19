"Голос Путина": Цимбалюк объяснил, зачем Кремлю дружба с Медведчуком

Президент России Владимир Путин делает большие ставки на политсилу своего кума Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ведь в случае ее прохождения в Верховную Раду он получит там своих официальных представителей.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, такой план Путина подтверждают и постоянные поездки Медведчука "на поклон" в Москву. Ведь их цель – отчитаться о проделанной работе перед "куратором".

Путин и Медведчук "Радио Свобода"

"Мы же не можем считать Виктора Медведчука потенциальным президентом Украины. Если он докладывает, значит он – генерал-губернатор. Понятно, что у России большие надежды на "Оппозиционную платформу" после выборов. Фактически эта партия станет голосом Путина уже в украинском парламенте", – объясняет Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке, президент России Владимир Путин публично расхваливал своего кума Виктора Медведчука за освобождение четырех украинцев из плена. Цимбалюк считает, что таким образом он показал миру и Украине, что договориться о каком-либо мирном прогрессе с ним может только его ставленник.

Кроме того журналист отметил, что, упрекая бывшую власть Украины в "антироссийской истерии", Медведчук должен помнить о том, кто на самом деле был инициатором войны на Донбассе.

Напомним, Цимбалюк разнес пропагандистский фильм Оливера Стоуна, главные роли в котором достались президенту России Владимиру Путину и его куму Виктору Медведчуку.

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