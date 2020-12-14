'Голос' представил Национальный план массовой вакцинации украинцев от COVID-19

Депутат Верховной Рады из фракции "Голос", член комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина представила Национальный план массовой вакцинации населения от COVID-19 с рекомендациями первых шагов правительства.

Нардеп напомнила, что в Украине от коронавируса умирает почти 2% людей, и если правительство и в дальнейшем будет медлить, некачественно лечить украинцев и все население переболеет, то потенциально может умереть до 700 тысяч человек.

"Мы хорошо помним, как еще в марте Минздрав рассказывал, что они готовы к COVID-19 и в больницах все есть, а тестирование наладится. Этого не произошло. Мы сделали работу за правительство – подготовили Национальный план вакцинации от COVID-19, в котором есть рекомендации для первоочередных шагов правительства. Имея опыт массовой вакцинации детей от кори в Украине, мы знаем, что надо делать прямо сейчас", – отметила Стефанишина.

Она заявила, что, в первую очередь, нужно наладить управление этими процессами – на уровне правительства должен быть назначен человек, который отвечает за массовую вакцинацию от COVID-19. То же должно быть сделано на уровне регионов.

Во-вторых, по ее словам, правительство должно утвердить четкий план поставок и распространения вакцин в регионах – это нужно сделать прозрачно и публично. Также, как отметили в "Голосе", необходимо уже сейчас готовить коммуникационную кампанию, чтобы люди шли вакцинироваться.

"Наши рекомендации по вакцинации от COVID-19 помогут подготовить медиков, инфраструктуру и коммуникации, чтобы миллионы украинцев в следующем году получили защиту от COVID-19", – подчеркнула нардеп.

Что предусматривает Национальный план массовой вакцинации от COVID-19, который предлагают в "Голосе":

подробные графики поставок вакцин (как государственных, так и гуманитарной помощи);

распределение вакцины среди украинцев, описание их распределения;

порядок вакцинации и привлечение населения к программе вакцинации;

требования к местам вакцинации.

"План должен содержать подробный бюджет и алгоритм взаимодействия центральной и местной власти. Ведь сейчас мы видим, что Минздрав пытается переложить ответственность за борьбу с COVID-19 на местные власти. Региональные планы должны предусматривать перечень приоритетных групп для вакцинации с количеством людей в каждой группе, имеющиеся и необходимые мощности для хранения и транспортировки вакцин, перечень мест для вакцинации в области и количества медицинского персонала для работы", – подчеркнула Стефанишина.

Поскольку программы вакцинации имеют низкое доверие среди украинцев, правительство должно разработать масштабную информационную кампанию, которую нужно запустить по всей стране, считают в "Голосе".