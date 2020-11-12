'Голос' поддержал кандидата в мэры от 'Европейской солидарности'

Во втором туре выборов городского председателя Ривне кандидат от "Европейской солидарности" Александр Третьяк заручился поддержкой "Голоса".

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила председатель партии "Голос" Кира Рудик, пишет пресс-служба "Евросолидарности".

"Партия "Голос" приняла взвешенное решение поддержать кандидата в мэры Ровно Александра Третьяка во втором туре выборов", – сказала руководитель "Голоса".

Она отметила очень прогрессивную, современную программу развития города, с которой Александр Третьяк идет на выборы.

"Эта программа предусматривает особенно важны для нас пункты – это обновление транспортной системы, системное озеленение города, программу "Зеленая тропа" и концептуальное обновление генерального плана", – говорит Кира Рудык.

По ее словам, Александр Третьяк молодой проевропейский политик, меценат и патриот. "Именно поэтому поддержка партии "Голос" однозначно в его пользу", – отметила лидер партии.

Александр Третьяк поблагодарил за поддержку команды "Европейской солидарности" в Ровно коллегами из "Голоса".

"Надеюсь, что в городе Ривне наше общее сотрудничество в городском совете будет очень плодотворным с тесным взаимодействием, и мы действительно сделаем город Ривне жемчужиной западного региона Украины. Поэтому к сотрудничеству", – призвал Александр Третьяк.