"Голос" подал законопроект, который возвращает уголовную ответственность за ложь в декларациях

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин подал на регистрацию законопроект, который направлен на возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как сообщили на странице политсилы в Facebook, документ исправляет недостатки компромиссного закона о возвращении ответственности за ложь в декларациях.

Самое суровое наказание в соответствии с проектом закона предусмотрено как за умышленное недостоверное декларирование на сумму более 4,5 млн грн, так и за умышленное недекларирование.

"Сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон, который фактически дает возможность избежать любой ответственности за ложь декларациях почти на 9 млн гривен. Мы возвращаем в понятие преступления большую ложь в декларациях, начиная с 4,5 млн, что дает возможность детективам НАБУ его эффективно расследовать. Мы лишаем возможности освобождать от ответственности на основании действующего раскаяния", – отметил Юрчишин.

Он отметил, что в "Голосе" предлагают, чтобы перспектива заключения была не только за ложь, но и за умышленное непредставление декларации. Чиновники, по мнению Юрчишина, оказавшись перед угрозой получить реальный срок за скрытые доходы в представленной декларации, могут просто не подать ее и отделаться штрафом.

"Мы очень надеемся, что получим поддержку большинства, в том числе и Офиса президента, которые активно говорили о том, что те, кто лгут, те, кто скрывают состояние, должны отвечать по закону вплоть до заключения. Законопроект зарегистрирован, надеемся на его рассмотрение и принятие уже в следующем месяце", – заявил народный депутат.