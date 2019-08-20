"Голос" отказался от поста вице-спикера Рады: что известно

Партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил заместитель главы политсилы Ярослав Юрчишин. "Да, это отвечает действительности", - сказал он, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции", поэтому в данном случае партию интересует не политическая должность, а профессиональные должности.

Юрчишин отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "Достойные кандидатуры у нас есть", - сказал он.

По его словам, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва 29 августа будет объявлено руководство парламентской фракции "Голос".

зал заседаний Рады 24 канал

"Фракция формируется после принятия депутатами присяги. Соответственно 29 августа будет объявлено руководство фракции. По регламенту мы имеем право назначать главу фракции и заместителя главы фракции. До момента пока юридических оснований для этого нет, мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал Юрчишин.

В свою очередь, избранный народным депутатом Украины, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на должность спикера парламента будет предложен он, а на пост первого вице-спикера – представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. При этом он допускает, что Стефанчук может быть на двух должностях одновременно.

"Но давайте подождем, и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя Верховной Рады будет голосовать зал парламента", - сказал он.

В то же время Разумков добавил, что партия предложила должность вице-спикера Верховной Рады коллегам по парламенту, "другим политическим силам, которые не входят в большинство".

Как сообщал OBOZREVATEL, президентская партия "Слуга народа" не проводила переговоров о коалиции с партией Святослава Вакарчука "Голос".

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