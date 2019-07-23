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"Голос": кто попадает в Раду от партии Вакарчука

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По предварительным результатам подсчета голосов, по списку "Голоса" в Верховную Раду проходят 17 народных депутатов.

OBOZREVATEL представляет их поименный список.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

1. Святослав Вакарчук

2. Юлия Клименко

3. Кира Рудык

4. Ярослав Железняк

5. Александра Устинова

6. Олег Макаров

7. Ярослав Юрчишин

8. Сергей Рахманин

9. Соломия Бобровская

10. Ольга Стефанишина

11. Владимир Цабаль

12. Андрей Осадчук

13. Роман Костенко

14. Роман Лозинский

15. Инна Совсун

16. Леся Василенко

17. Рустем Умеров

Как сообщал OBOZREVATEL, партия президента "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва – около 240 (в сумме по спискам и мажоритарке).

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Святослав Вакарчук
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