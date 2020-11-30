"Голос" инициировал создание Межведомственного координационного центра для освобождения политзаключенных

Фракция партии "Голос" в Верховной Раде Украины инициировала создание создание соответствующего Межведомственного координационного центра.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин во время Согласительного совета депутатских фракций и групп 30 ноября. Он напомнил, что на сегодня около полторы сотни граждан Украины являются политическими заключенными и вопрос их освобождения пока затормозился (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Надо отдать должное всем, кто вовлечен в этот процесс: и Уполномоченному по правам человека, и Службе безопасности, и Офису Президента. Но их сотрудничество и координация являются ненадлежащими", – заявил Рахманин.

По его словам такой координационный центр мог бы направлять весь процесс так, чтобы ускорить решение этого вопроса.

Рахманин также отметил, что фракция намерена обращаться в Верховную Раду и к целому ряду комитетов, чтобы подобный центр был создан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Голос" потребовала отставки действующего министра обороны Украины Андрея Тарана, который несет персональную политическую ответственность за фактический срыв ряда оборонных контрактов и вероятный срыв Государственного оборонного заказа 2021 года.