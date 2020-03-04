Увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины зависит от того, признает ли Верховная Рада его отчет удовлетворительным.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший замгенпрокурора Украины Николай Голомша. При этом, по его прогнозу, отставка Рябошапки – весьма вероятный исход заседания Рады.

"Просто так не приглашают на отчет. И сегодня (4 марта. – Ред.) президент признал работу правоохранительных органов явно недостаточной. Он напомнил, что уже весна, а где результат? Поэтому я думаю, что мы на грани серьезных кадровых изменений", – допустил Голомша.

Впрочем, отметил он, если Верховная Рада признает работу генпрокурора удовлетворительной, то отставки не будет.

"Все зависит от того, каким будет отчет. И будет ли представление президента", – объяснил Голомша.

Говоря об эффективности работы Рябошапки в ГПУ, он привел в пример результаты собственной деятельности.

"За первые три месяца работы, когда я пришел на должность заместителя генерального прокурора, под моим руководством прокуроры внесли в реестр 2500 уголовных производств: в сфере служебной деятельности, экономических отношений, борьбы с коррупцией и т.д. То есть было проведено много работы, и был результат", – рассказал Голомша.

Руслан Рябошапка 5 марта отчитается перед депутатами facebook.com/pgo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 18:30 в четверг, 5 марта, депутаты Верховной Рады Украины соберутся на внеочередное заседание, на котором могут уволить генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что голосов за отставку Рябошапки "более чем достаточно".

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