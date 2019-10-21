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21 октября • обновлено в 15:59
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Голодовку продолжит: Гладковский вышел из СИЗО

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Бывший заместитель секретаря СНБО и действующий президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский, которого ранее задержали в аэропорту, 21 октября вышел из СИЗО.

Об этом сообщает ТСН. Гладковский покинул изолятор около 15:15, с прессой почти не общался (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Он отметил, что продолжит голодовку, которую объявил после задержания. Адвокаты экс-чиновника уже готовят апелляцию.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

На Гладковского надели электронный браслет. В ближайшее время экс-заместитель секретаря СНБО планирует провести брифинг для прессы.

Как стало известно ранее, его семья внесла залог в 10 миллионов гривен.

Олег Гладковский вышел из СИЗО

Олег Гладковский вышел из СИЗО

ТСН

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Олег Гладковский
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