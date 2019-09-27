Замешан ПриватБанк? Названа возможная причина отставки Данилюка

Объявленная отставка секретаря СНБО Александра Данилюка может быть вызвана его заявлениями о "невозможности возвращения ПриватБанка".

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, к увольнению Данилюка может иметь отношение бизнесмен Игорь Коломойский. По мнению Голобуцкого, преемник Данилюка "должен увидеть возможность воплощения вариантов, необходимых Коломойскому".

"Среди экспертов многие уверены, что у Коломойского существует еще одна причина для увольнения Данилюка: желание увеличить свое влияние на украинскую политику, а не только получить компенсацию за национализацию "Привата", – написал Голобуцкий.

Александр Данилюк

Он добавил, что Telegram-каналы провластного пула распространяют другую версию: что заявление об отставке Данилюка – следствие провальной встречи Зеленского с Трампом. И именно Данилюк взял на себя ответственность за это.

"Хотя это больше похоже на маскировку реальных причин", – подытожил Голобуцкий.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Как утверждают источники OBOZREVATEL, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Офисе президента информацию об отставке Данилюка подтвердили.

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