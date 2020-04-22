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22 апреля • обновлено в 19:28
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Наталья Власова
Наталья Власова
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Годовой отчет "команды Зеленского": президент действительно есть в Украине?

2.5т

Помните, был у нас такой мейнстримный политик Виктор Андреевич Ющенко, предвыборная программа которого в 2004 году называлась "10 кроків назустріч людям"? Было много пафоса и деклараций, но цифры-то звучали. 5 миллионов рабочих мест, повысить в 10 раз выплаты при рождении ребенка… И очень много "про гідність і європейськість".

Годовой отчет "команды Зеленского" с 12 пунктиками - это краткая шпаргалка раннего Ющенко, подправленная тезисами позднего Петр Алексеевича. Не сказал ни слова про "Мордор" – считай, не выступил.

Кадровая чехарда в Кабмине – достижение? Нет, это не демократия, это паралич государственного управления, когда в момент экономического кризиса, пандемии, непрекращающейся войны на части территории страны, в кресло министра может попасть любой залетный хипстер из соседнего барбершопа, профан и банальный недоумок. Естественно, перед этим прошедший собеседование у того или иного олигарха. Ведь они никуда не делись, олигархи наши родимые. Как и те люди, которым Зеленский обещал стать приговором. И даже свинарчуки с кононенками после карантина придут на концерт Квартала, в первый ряд. Посмеяться над шутками юмористов.

Вы меняете генпрокуроров, как сами гордитесь – без звонка из Вашингтона – но с коррупцией все равно не сильно выходит бороться? Поэтому обещанных посадок нет? Или потому, что попадают на должности антикоррупционеров не профессиональные кадры, а самые договороспособные товарищи? У них не только "дела Майдана" годами волокитятся, но и обвинения руководства Третьего рейха если бы и доползли до суда, то там бы непременно развалились. "За браком доказів і сплином часу".

Остальные пункты "достижений" - "Мордор", "мы не Россия", "министр самоизолировалась в эпидемию, чтобы успокоить людей", позвольте не комментировать. Судя по всему, их коллективно сочиняли ночью в знаменитых чатиках слуг народа.

А теперь о цифрах. Владимир Александрович у нас не экономист. Но талантливый шоумен, создавший успешную студию "95 Квартал". И с цифрами он работать умеет. С цифрами телевизионных рейтингов. А сейчас это его собственные показатели, летящие в тартарары который месяц кряду. Так и до конца первого сезона можно не дожить, потерять зрителей.

Падение ВВП на 7.7% , по прогнозам того же МВФ.

У нас упрощенная модель экономики. Сырьевая. Мы за последние 10 лет не стали производить больше товаров, которыми пользуются покупатели. Как показывают исследования того же МВФ, цены на продукцию с высокой добавленной стоимостью (например, автомобили, самолеты, теплоходы или ракетоносители) во время пандемии снижаются на 5%. Цены же на сырье падают на 15%. Украина как экспортер кукурузы и рапса пострадает весьма ощутимо.

Каждый десятый трудоспособный останется без работы, предполагают в МВФ. Ежедневно в Украине на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тысяч человек. В целом, показатель безработицы (в сравнении с прошлым годом) вырос на 22%.

С 1 апреля государственная субвенция больниц сокращается минимум на 40%. Тубдиспансеры и психдиспансеры - под угрозой закрытия. Главврачи в разгар пандемии объявляют голодовку – им стыдно смотреть подчиненным в глаза. Денег нет даже на старые небольшие зарплаты. Рассказы о премиях и надбавках оказались просто 25 кадром.

Неурожай. Засуха. Пожары и ЧП.

По сравнению с этим падение рейтингов "Слуги народа" – последнее, о чем должен был бы думать Президент. Кстати, а он сейчас действительно есть в Украине? Или это масштабный социальный эксперимент? Голограмма Голобородько, управляемая узким кругом вечных "любих друзів", появляется в роликах для отвлечения внимания населения, а настоящий Владимир Александрович Зеленский давно сидит на даче с семьей и собирает материал для очередного сезона "Слуги народа"…

Годовой отчет "команды Зеленского": президент действительно есть в Украине?

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Автор
Наталья Власова Наталья Власова
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Власовой
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Зе - жалкая и ничтожная личность...
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
ДемагогияЛожь и пропаганда.Это журналистика?
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