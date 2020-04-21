Обращение к Президенту

Господин Президент!

Ровно год назад, на стадионе, Вы произнесли судьбоносные слова, обращённые к Порошенко: Я не Ваш оппонент! Я - Ваш приговор! Именно после этих слов, Вы практически стали победителем президентских Выборов.

73% украинцев поверили в то, что Порошенко и его преступная клика понесут наказание за все содеянное, и Вы станете приговором всей прогнившей Системе разрушения и уничтожения страны и обнищания людей. Ведь большинство людей голосовали не против конкретного человека. Люди голосовали против мародёрства и кумовства, контрабанды и судейского беспредела, теневых схем в госпредприятиях и прокурорского произвола. Предыдущая власть олицетворяла все это непотребство. А в Вашем лице, украинцы увидели свои надежды и чаяния на то, что наступит окончание эпохи бедности, мракобесия и несправедливости. Вы для них были олицетворением нового этапа развития Украины.

Владимир Зеленский

Прошёл год. Что по сути изменилось в жизни каждого человека? К сожалению, ничего. Уровень жизни падает, и это началось задолго до пандемии. "Сваты" вытеснили "кумовей" из властных кабинетов. Коррупция и некомпетентность процветают, а судейский произвол не оставляет людям надежду на так ожидаемую справедливость. "Свинарчуки" никуда не делись, а просто перекрасились. Они чувствуют свою нерушимость и безнаказанность. Те же схемы. Те же механизмы. Те же смотрящие. Верней нет, смотрящие другие. В основном из 95 квартала, или опричники нескольких олигархических групп. Ничего не изменилось.

Во времена Порошенко мародерствовали во время войны, а сегодня, во время пандемии, вывозят десятки миллионов масок с Госрезерва и никто не несёт за это ответственность. Олигархат по прежнему правит бал, а внешнее управление достигло сегодня своего апогея.

Суверенность осталась на бумаге, а частные Фонды и другие транснациональные корпорации полностью всем заправляют. Лещенко и Найем в руководстве Укрзализныці и Укроборонпрома - яркое тому подтверждение.

Парламент, в который попали совершенно случайные люди, вообще становится посмешищем. Ежедневные скандалы и зашквары, непонимание роли и функций высшего законодательного органа, нарушение Регламента и откровенная профнепригодность - стали отличительной чертой нынешнего созыва. Парламентаризм полностью деградирован.

Если оглянуться на год назад, то я отчетливо помню наш с Вами разговор и ваши горящие глаза и стремление быстро все изменить. Нет, я не ждал от Вас Чуда. Я понимал, с какими Вызовами Вы столкнётесь, и что это будет намного более сложнее, нежели Вы себе можете представить. Да и МВФ не пошлёшь "в жопу", как в фильме. И с коррупцией будет не легко справится. Этот спрут окутал всю систему управления, и с этими "чертями" просто так не разобраться. Тем более, когда все антикоррупционные органы и ВАКС контролируются из вне и полностью себя дискредитировали.

Да, я не ждал чуда. Но я все таки не ожидал, что все останется по-прежнему. Или станет даже хуже. А ещё, я даже в страшных снах не мог себе представить, что при Вас будет идти наступление на свободу слова и давление на неугодные СМИ. И что региональная политика полностью утратит своё предназначение. И конечно, я никогда не думал, что в угоду МВФ Вы пойдёте против воли избравшего Вас народа и согласитесь на союз с Порошенко, вместо того, чтобы стать для всех них реальным политическим приговором.

Безусловно, за этот год есть и положительные аспекты Вашего президенства. В отличии от своих предшественников, ВЫ ЛИЧНО не возглавляете коррупцию и болезненно воспринимаете все проблемы и неудачи. Да, Вы возобновили Нормандский формат и начали мирный процесс. Но поверьте, этого мало!

Люди не чувствуют, что жизнь меняется к лучшему. И пусть Вас не обнадеживают 44% поддержки. Это очень быстро может изменится. Просто очень не хочется признаваться себе в очередной ошибке. Да и окончательно разочаровываться тоже не хочется. Да, Надежда ещё осталась. И Вера тоже. И я очень не хочу, чтобы Вы бесславно закончили свой Президентский срок.

Владимир Александрович! Вам 42 и Вы уже "не пацан зеленый". Сознайтесь себе, что Быть Президентом намного сложнее, чем играть. Вы сегодня сами пишите историю страны и сами пишите свой приговор. А каким он будет - зависит от Вашего осознания своей мИссии, Ваших действий и решений. Вы - Президент Украины, а значит граждане нашей страны и Ваши избиратели в праве требовать от Вас РЕЗУЛЬТАТА! Время обещаний, видеороликов и креативных флешмобов закончилось. Как и закончилось время, данное Вам для того, чтобы по-настоящему стать Главой государства и обвинительным Приговором всей предыдущей системе.

Так что, думайТЕ!!!

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