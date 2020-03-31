Год президентства: Порошенко назвал главные промахи Зеленского

Через год после первого тура президентских выборов Украину приходится спасать от дефолта. Запас прочности и роста, который был заложен в экономике, бездарно растрачен, а на последствия бездарного управления теперь еще и накладываются риски, связанные с мировой пандемией коронарвируса. Об этом во время брифинга в Верховной Раде сказал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Петр Порошенко

"Сегодня сделан большой шаг в том, чтобы отвести от Украины дефолт. В 2014-2015 годах наша команда защитила страну от дефолта тогда и подставила плечо для того, чтобы не допустить дефолта сейчас. Дефолт – это банкротство государства, он бьет в первую очередь по малообеспеченным через механизмы инфляции, это тогда, когда галопирующие цены провоцируют стремительное обнищание людей. Это остановка роста безработицы, это то, чтобы оставить инвесторов в Украине, это не допустить обесценивания гривны по отношению к основным мировым валютам, это защита украинского государства", – пояснил Порошенко, комментируя ряд принятых 30 марта в парламенте законов, которые позволят продолжить сотрудничество Украины и МВФ.

Политик также подчеркнул, что возглавляемая им фракция "Европейская Солидарность" готова предоставить власти всю возможную помощь для спасения государства. Поэтому и поддержала в первом чтении закон о банках, принятие которого было одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной.

"Несмотря на то, что " Европейская Солидарность " является лидером украинской оппозиции, мы готовы в условиях пандемии, в условиях угрозы государства подставить плечо и защитить государство. Сегодня именно этот случай, сегодня мы продемонстрировали, что наши слова точно не расходятся с делом. Дорога еще длинная, работы впереди еще много, но мы будем делать все возможное, чтобы минимизировать последствия неуклюжести и некомпетентности властной команды для украинского народа, для Украины ", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" обратил внимание на то, что ситуация в стране очень сложная и требует профессиональных, быстрых и системных решений.

"548 украинцев заболели коронавирусом. Еще пару недель назад их не было вовсе. 13 украинцев умерли. И еще одна цифра – дефицит бюджета уже с начала года составляет 40 миллиардов гривен. Это означает, что экономика вошла в крутое пике", – отметил Порошенко .

Он напомнил, что всего за год новая власть умудрилась уничтожить достижения предшественников и загнать страну в глубокий кризис.

"Сегодня ровно год исполняется с первого тура президентских выборов. Ровно год назад Украина росла на 4,5% ВВП. Ровно год назад были наполнены золотовалютные резервы, большие остатки на казначейском счете. И "новые лица" за год сделали невероятное. Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, и войну нам придется вести на три фронта. Первый фронт – отпор российской агрессии, второй фронт – это отпор пандемии коронавируса и третий фронт – это защита экономики, защита малообеспеченных, защита людей, у которых просто физически не остается денег для того, чтобы выдержать карантин. И для этого нужна международная помощь. Потому что и мировую коалицию, которая за пять лет была создана нашей командой, за этот год им удалось разрушить", – подытожил пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко призвал Шмыгаля урезать высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных - и ограничить максимальную зарплату для чиновников на уровне 10 минимальных зарплат. Также политик объяснил, почему принятый 30 марта закон о земле не означает "тотальную распродажу" ресурсов.

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