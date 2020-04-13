Год президента Голобородько: кругом друзья, родственники и "Квартал"

Алексей Давиденко Политика 10:42, 13.04.2020

Президент не реагирует на коррупцию своего окружения и обещает миллион долларов за вакцину от коронавируса.

Премьер выделяет деньги Албании и в Вербное Воскресенье поздравляет с Рождеством.

Депутаты СН блокируют неотложные законы внося 16’000 пустых правок - открыто лоббируют интересы олигархов.

Повсюду на должностях расставляют родственников, друзей и сотрудников Квартала.

А это ведь была такая классная идея выбрать президентом 40 миллионной страны в центре Европы, простого сельского учителя - героя из сериала.

Через 10 дней будет ровно год как мудрый Украинский народ выбрал президентом Украины Голобородько.

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Политика

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