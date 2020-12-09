В Офисе Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря 2019 года впервые встретился с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите" в Париже. И за это время официальному Киеву якобы удалось достичь результатов, которые ранее считались невозможными.

Об этом OBOZREVATEL заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк. По его словам, некоторым достигнутым успешным пунктам медиа не уделяют достаточно внимания.

"С 27 июля этого года на Донбассе действует практически полный режим прекращения огня, это беспрецедентно для всех семи лет войны. Спасены десятки жизней военных и гражданских, почти по всей линии фронта сохраняется тишина. Да, все еще есть провокационные обстрелы и боевые потери, но это абсолютно несопоставимо с тем, что было раньше", – заверил он.

Кроме этого, по его словам, именно благодаря переговорам в "нормандском формате" удалось обеспечить транзит российского газа через территорию Украины и получить от "Газпрома" миллиардные компенсации, выигранные в Стокгольмском арбитраже.

"Сейчас медиа не уделяют этой теме достаточно внимания, но это то, что удалось сделать благодаря переговорам в "нормандском формате". И это не просто что-то политическое – это совершенно реальные ресурсы, которые получила Украина", – уточнил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации пресс-службы штаба ООС, за прошедшие сутки, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали вблизи Авдеевки.