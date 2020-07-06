В двух словах - високосный год! С начала 2020-го на Украину одно за другим обрушиваются бедствия: масштабные пожары, взрывы, наводнения…В этот перечень можно отдельно добавить неопытность и некомпетентность значительной части украинского правительства, которые, порой кажется, заведут страну в тупик … А ведь это полугодие можно назвать лакмусовой бумажкой украинского правительства.

И так, с какими же вызовами столкнулось государство в 2020-м, как с ними справлялась наша власть?

Точка отсчета – 8 января – крушение украинского Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Трагедия унесла жизни 168 пассажиров и 9 членов экипажа и стала наглядной демонстрацией – украинская власть не сильно–то понимает, что происходит и что делать в таких ситуациях. Заявления от правительства о ситуации долгое время нет (хотя мировые лидеры уже прокомментировали, отметив, что самолет по предварительным данным сбила ракета). На созванном 9-го числа в связи с происшествием совещании отсутствуют ключевые в этом плане фигуры. Нет ни глава ОП Богдан, который координирует действия силовых структур при Президенте, ни Министра инфраструктуры Криклия, ни главы СБУ, предпочётшего остаться отдыхать в Куршевеле - СБУ, которая должна была бы вообще предусмотреть вероятный исход событий и временно запретить перелеты в зоне военного конфликта.

По сути, данная ситуация легла на плечи именно министра внутренних дел. Профессионалов выращивает не ВУЗ – а опыт: работу МВД начало еще в день трагедии. Мобильная группа из специалистов ГСЧС Украины и экспертной службы МВД для поисковой операции, идентификации погибших и выяснения причин крушения – готова. Для начала работы нужно только решение правительства Украины и иранской стороны. Задача выполнена еще до того, как ее поставили. А в последующем и расследование производства по факту крушения самолета МАУ в Иране поручено Авакову.

А как бы все происходило, будь у руля МВД очередная безвольная марионетка, не делающая ни одного самостоятельного шагу, или "зеленый" салага, каких у нас и так больше половины всего правительственного состава? Следующий переполох мог бы закончиться бойней. Не успела Украина очухаться после крушения Боинга, как ситуация снова начала накаляться и спусковым крючком стал самолет – теперь из Уханя. В мире заговорили о коронавирусе, а Родина "тепло" поприветствовала своих граждан, прилетевших из зоны возможного заражения: в Санжарах пылают баррикады, обезумевшие в крике лица, кровь, дым и флаг Украины" - протестные акции против размещения прибывших на карантин в медцентре Национальной гвардии к моменту прибытия автобусов с эвакуированными, переросли в настоящий хаос. Атаку отбивали силовики из МВД. Глава ведомства заверил: эвакуированные украинцы здоровые, а что касается беспорядков – тут не обошлось без политического и делового влияния. Но это лишь был один из множества примеров (чего хотя бы стоят нападки националистов, после чего участников "мирных акций" обнаруживают в больницах), когда через информационный пул заинтересованные лица раскачиваю протестные акции – подобные ситуации часто требуют жестких действий со стороны правоохранителей, ведь толпа не знает ни жалости, ни цены человеческой жизни.

А ведь сегодня провокации, нападения учащаются и ужесточаются, через националистов отдельные политики "раскачивают корабль" и пока единственный сдерживающий их фактор – правоохранители и независимость Авакова от провластных или оппозиционных сил. Более того, такая позиция главы МВД на пользу Президенту, ведь если бы правоохранительный сектор сейчас возглавил человек Зеленского, глава государства получал бы прямой урон от нападок "активистов". А ведь тут стоит учитывать и давление в противостоянии групп влияния при власти, которое будет обостряться в геометрической прогрессии с приближением местных выборов и президентских выборов в США.

Но вернемся назад – в Санжары. Это было только начало. Эпидемия стала серьезным вызовом для государства. Президент призывает граждан не вылетать из страны в связи с острой опасностью распространения инфекции, и Аваков принимает меры: МВД больше не дает согласия ни на один чартерный рейс. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Параллельно с этим полиция пошла в рейды - некоторые особо предприимчивые "предприниматели" находят заработок на панике вокруг пандемии. Начинаются аресты нелегального вывоза вопреки правительственному запрету дефицитных средств защиты, изымается контрабанда, предназначенная к отправке в Арабские Эмираты, Рим, Италию… А тут, посреди карантина, еще одна одна напасть случилась - страну охватил огонь.

Черниговщина, Житомирщина пылают. Киев – задыхается в дыму. ГосЧС (подразделение МВД) ринулась в бой. Огонь перекинулся на села – людей эвакуируют. Только на Житомирщине стихию удалось побороть силами более чем 600 спасателей, работавших непрерывно, посменно, с привлечением трех самолетов, пожарного поезда и 100 единиц спецтехники, - на Черниговщине и того больше. И параллельно Нацгвардия начинает антидиверсионную операцию в связи с поджогами, в этом деле ведь не обошлось и без злоумышленников.

Далее - взрыв на Позняках. Разрушено 4 этажа - 16 квартир, еще 40 повреждены. 5 человек погибло. Аваков одним из первых прибывает на место происшествия для координации спасательной операции. В первые сутки проводятся обыски в компании, деятельность работников которой является основной причиной взрыва. Спустя несколько дней Зеленский и Кличко вручают тут первые сертификаты на квартиры пострадавшим, а Министр МВД тем временем уже руководит спасательной операцией на западной Украине, где произошло наводнение в результате сильных ливней. Более 50 разрушенных мостов, размытые дамбы, дороги, разрушены коммуникации, электролинии, водогоны. Многие местные жители в один момент остались без жилья, садов и огородов. В кратчайшие сроки министр вылетает в Ивано-Франковск, чтобы оценить последствия стихии и проконтролировать ход спасательных работ, после чего вводит чрезвычайные меры безопасности. Задействовано сотни спасателей и полицейских, организована эвакуация и работа оперативного штаба! В итоге, когда Президент приезжает на место для ознакомления с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации, спасатели уже достигли хороших результатов.

Так и прошла первая половина 2020 года – то ли еще будет во второй… Итог таков: где нет вопящих во все горло о "своих правах" активистов, все операции МВД проходят эффективно и слажено. И хоть представители "Голос" и часть "Слуг народа" попытались поднять в парламенте вопрос об отставке Авакова, никакой альтернативы действующему главе ведомства пока не предложено – не удивительно, учитывая острый кадровый голод. А данная инициатива больше напоминает очередные манипуляции общественным мнением и фарс, что в принципе хорошо коррелирует с попытками любой негатив перевернуть в минус работы именно Авакова. Да и советчики Зеленского, настаивающие на замене министра, едва ли осознают, насколько это может ударить по положению самого Президента, которому нужны не "свои" кадры, а люди, действительно знающие дело, ведь прошедшее полугодие наглядно показало – в период аврала удар держал именно Аваков.