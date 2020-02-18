"На Земле живет 9 млрд": нардеп публично опозорился ляпом в Раде

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Гнатенко, комментируя правку по законопроекту о рынке земли, перепутал количество населения на планете.

Заявление прозвучало на вечернем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 18 февраля.

"Вы знаете, что мир ждет большое перенаселение в количестве. На сегодня уже 9 млрд проживает на нашей планете. И мы ожидаем в ближайшее время дефицит продовольственных товаров. И если иностранцы будут выращивать на нашей земле, то в первую очередь они вывезут товары на свои рынки", – выдал он.

Гнатенко опозорился в Раде, перепутав количество населения Земли

Впрочем, даже такое заявление не помогло ему убедить коллег в необходимости принятия правки.

По последним официальным данным, количество людей на планете составляет около 7, 765 млрд человек. По прогнозам, отметку в 9 миллиардов человечество превысит разве что в 2042 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардепа от депутатской группы "За будущее" Дмитрия Лубинца поймали в Верховной Раде за игрой на планшете.

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