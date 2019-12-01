"Глядя в глаза Зеленскому": в РФ озвучили требования Путина по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" проведет отдельные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, президенты будут говорить о Минских соглашениях, необходимости прямого диалога Зеленского с Донбассом и особом статусе.

"Это то, о чем Владимир Путин говорит долгие годы. И, наверняка, ему не сложно будет это повторить, глядя в глаза Зеленскому, потому что самое главное сейчас – это окончательное прекращение войны на Донбассе, без всяких перестрелок, блокад и прочего", – сказал Цеков.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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