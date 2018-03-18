"Глупая акция Киева": Орешкин осудил запрет Собчак посетить Крым

Украина совершила "глупую акцию", не позволив кандидату в президенты РФ Ксении Собчак посетить аннексированный Крым.

Такое мнение российский политолог Дмитрий Орешкин высказал в интервью "Апострофу", указав на то, что Собчак планировала визит в соответствии с законами Украины.

"Она пыталась поехать в Крым, соблюдая украинские законы, через Киев. Ее обвинили в шизофрении. Мне кажется, это довольно глупая акция была со стороны киевского руководства, потому что Собчак как раз хотела показать, что она уважает украинские права", - рассказал Орешкин.

По его мнению, власти могли действовать более аккуратно, "не обижая специально Собчак", ведь резкая реакция на ее письмо в посольство выставила страну в невыигрышном свете.

"Может, в Украине это и повысило рейтинг Климкина, но многих в России это покоробило – тех, кто симпатизирует Украине и европейскому пути", - считает политолог.

Как писал "Обозреватель", ранее российский журналист уличил Собчак во лжи по поводу Крыма.