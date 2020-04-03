Европейский Союз должен дать решительный отпор попыткам Российской Федерации под прикрытием пандемии коронавируса снять санкции за агрессию против Украины. В условиях кризиса совместное противодействие российской пропаганде и дезинформации становится еще более важным. Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в письме президенту Европейской народной партии Дональду Туску, сообщается на официальном сайте партии "Европейская Солидарность".

Петр Порошенко и Дональд Туск

Согласно сообщению, пятый президент Украины отметил, что высоко ценит неизменную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Он отметил важность активизации совместных действий по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Порошенко убежден, что Европейский Союз и Украина должны скоординировать усилия в преодолении последствий эпидемии.

"Пятый Президент Украины разделяет обеспокоенность руководителей Евросоюза по поводу значительных негативных рисков, которые несет эпидемия коронавируса для здоровья и благосостояния граждан, национальных экономик и объединенной Европы в целом. Порошенко подчеркнул, что нынешний кризис – это наш глобальный вызов, который мы можем преодолеть только совместными скоординированными усилиями – через углубление сотрудничества, обмен данными о вирусе и лучшими практиками противодействия эпидемии", - цитирует Порошенко пресс-служба партии.

Политик также подчеркнул, что Евросоюз может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны Украины в совместной борьбе с вирусом и его последствиями, в том числе путем привлечения украинских мощностей для производства вакцины, когда она будет изобретена.

Председатель "Европейской Солидарности" отметил, что, как лидер оппозиции, призывает все украинские политические силы объединиться ради противодействия коронавирусу и его негативным социально-экономическим последствиям.

Порошенко поблагодарил Евросоюз за своевременную помощь Украине в минимизации последствий эпидемии для украинской экономики и системы здравоохранения.

"Кризис в коем случае не должен подорвать ни основополагающие принципы ЕС – общий рынок, Шенгенскую зону, общие демократические ценности, - ни достижения в отношениях между Украиной и ЕС: Соглашение об ассоциации, экономическую интеграцию, безвизовый режим", – подчеркнул Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко в интервью трем украинским телеканалам рассказал, как Россия добивается снятия санкций - и отметил, что усилия, которые государство-агрессор прилагает, чтобы избавиться от санкционного режима, лучше всего свидетельствуют об его эффективности.

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