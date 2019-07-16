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Разумков предложил еще один референдум: его поймали на ошибке

1.3т Читать материал на украинском

Заявление главы партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о том, что решение о переименовании населенных пунктов следует принимать на местных референдумах, свидетельствует о том, что он не знает действующего законодательства.

"Во-первых, в Украине не существует законодательной базы для проведения местных референдумов", – напомнил в комментарии OBOZREVATEL директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Во-вторых, если речь идет о том, чтобы учитывать мнение населения в определении нового названия населенного пункта в процессе декоммунизации, то закон о декоммунизации именно это и предусматривал", – продолжил историк.

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"Закон определяет только те названия, которые не могут существовать на карте Украины и должны быть переименованы. В то же время в нем предусмотрено, что предложения на новые названия как раз исходят со стороны местных общин, Верховная Рада всего лишь закрепляет их", – пояснил Вятрович.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

УП

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков заявил: "Решение о переименовании городов, сел и улиц должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет – то есть через местный референдум".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Декоммунизация в Украине
Персоны
Владимир Вятрович Дмитрий Разумков
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та как свiдомо МАНДАйнутое бидло скажет, так и будет! Заждались столбы вдоль дороги, от бывшего города героя Киева до польского Львова, ой заждались свiдомо МАНДАйнутых ахтивистов!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
У этого "деятеля" только фамилия осталась которая не соответсвует носителю.
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