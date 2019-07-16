Разумков предложил еще один референдум: его поймали на ошибке

Заявление главы партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о том, что решение о переименовании населенных пунктов следует принимать на местных референдумах, свидетельствует о том, что он не знает действующего законодательства.
"Во-первых, в Украине не существует законодательной базы для проведения местных референдумов", – напомнил в комментарии OBOZREVATEL директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Во-вторых, если речь идет о том, чтобы учитывать мнение населения в определении нового названия населенного пункта в процессе декоммунизации, то закон о декоммунизации именно это и предусматривал", – продолжил историк.
"Закон определяет только те названия, которые не могут существовать на карте Украины и должны быть переименованы. В то же время в нем предусмотрено, что предложения на новые названия как раз исходят со стороны местных общин, Верховная Рада всего лишь закрепляет их", – пояснил Вятрович.
Дмитрий Разумков
УП
Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков заявил: "Решение о переименовании городов, сел и улиц должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет – то есть через местный референдум".
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