Главу ГБР Трубу обвинили в бездеятельности

Члены Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований (ГБР) выразили недовольство деятельностью главы ведомства Романа Трубы.

По их словам, несмотря на требования законодательства и нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности ГБР, Труба до сих пор не приложил никаких усилий к созданию Контрольно-дисциплинарной комиссии (КДК) при органе. Кроме того, он совершил ряд нарушений, превышая свои полномочия, сообщает УНИАН.

"Отсутствие дисциплинарного органа и четкой процедуры привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности прежде всего нарушает конституционные права граждан на защиту своих охраняемых прав и интересов, отсутствие механизма подачи жалоб на незаконные действия должностных и служебных лиц ГБР", — считает член Совета общественного контроля Ярослав Романенко.

Роман Труба rudenko.kiev.ua

В случае отсутствия КДК должностные и служебные лица ГБР действительно не несут никакой ответственности за противоправные действия, которые могут иметь признаки дисциплинарного проступка в связи с отсутствием механизма привлечения их к дисциплинарной ответственности.

Как отметили члены совета, согласно требованиям Закона Украины "О Государственном бюро расследований", именно Труба должен был утвердить Положение о Контрольно-дисциплинарной комиссии и ее состав, но до сих пор этого сделано не было. Романенко также подчеркнул, что до сих пор не утвержден и состав КДК, несмотря на то, что Совет общественного контроля предоставил три кандидатуры (Наталью Мамченко, Ярослава Романенко и Александра Вольвака). Еще два кандидата должен предоставить Труба, как руководитель ГБР.

"С целью предотвращения нарушения конституционных прав граждан Украины в части, касающейся обжалования действий сотрудников правоохранительных органов, члены совета решили обратиться к Роману Трубе с требованием до 31 декабря 2018 года принять соответствующие меры по утверждению Положения о Контрольно-дисциплинарной комиссии и утвердить ее состав" , — рассказал Романенко.

В случае невыполнения решения Совета общественного контроля было предложено подготовить административные иски о признании противоправной бездеятельности руководства ГБР насчет незапуска дисциплинарной комиссии. Члены совета также выразили сомнение в правомерности единоличного утверждения директором ГБР Регламента реализации его полномочий. По их мнению, отдельные его положения нарушают коллегиальность принятия решения.

Кроме этого, они обратили внимание на тот факт, что Труба единолично внес изменения в штатное расписание территориальных управлений ГБР, добавив к должности заместителя директора территориального управления ведомства приставку "начальник следственного управления". Представители общественности считают, что такие действия приведут к грубому нарушению норм Уголовно-процессуального кодекса, а собранные доказательства могут быть признанны ненадлежащими из-за статуса субъектов их сбора. Они отмечают, что директор ГБР, единолично незаконно превысив свои полномочия, поручил контролировать следствие в региональных управлениях ГБР лицам, не имеющим на это права.

По мнению членов Совета общественного контроля, это приведет к тому, что все собранные доказательства по уголовным производствам, которые будут там расследоваться, станут недопустимыми. То есть, фактически Труба с целью узурпации власти дает возможность преступности избежать ответственности.

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В связи с этим, члены Совета общественного контроля решили истребовать информацию от руководства ГБР о квалификационных требованиях должностей директора территориального управления, первого заместителя директора, заместителя директора, согласно которым проводился конкурс и назначались лица, а также штатные расписания на дату проведения заседания.

Собранная информация станет предметом рассмотрения на следующем заседании с целью предоставления оценки действиям отдельных лиц ГБР. Если директор ГБР не исправит самостоятельно в установленный советом срок нарушения закона, совершенные им, то совет обратится в суд с соответствующими исками.

Роман Труба novynarnia.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР заработало в Украине 27 ноября. Подготовка к этому дню длилась год. Все следователи нового ведомства приняли присягу. В целом новый орган будет состоять из 300 следователей, семи территориальных управлений, а также центрального аппарата.

Напомним, что 16 августа к работе в ГБР приступили первые 42 победителя конкурса на должности в центральном аппарате ведомства. Присягу госслужащего у них принял директор ГБР.

Что касается 27 кандидатов, которых конкурсная комиссия рекомендовала на руководящие должности, то их назначение Труба отклонил из-за безосновательного уничтожения результатов прохождения полиграфа.

Однако в начале ноября для 27 кандидатов на должности глав территориальных управлений и подразделений центрального аппарата ГБР провели повторную экспертизу на полиграфе. Все конкурсанты прошли ее успешно.