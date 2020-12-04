Главой района на Закарпатье может стать гражданин Венгрии, – журналист

Главой новообразованного Береговского района в Закарпатской области может стать гражданин Венгрии Карл Резеш.

Об этом написал в Telegram журналист Виталий Глагола. Он напомнил о создании в рамках административной реформы Береговского района, к которому присоединили более крупный – Виноградовский.

После проведения местных выборов в регионе Партию венгров Украины "КМКС" в районном совете представили 15 депутатов при общем количестве 45.

По словам Глаголы, не имея большинства, венгры заручились поддержкой местных представителей партии "Слуга народа", которые готовы поддержать назначение главой района представителя "КМКС" Карла Резеша, имеющего венгерское гражданство.

Журналист напомнил, что в 2015 году политик якобы призвал местное население не становиться на защиту Украины, когда началась агрессия РФ.

По информации издания "Новини Закарпаття", в Береговском районном совете проходили переговоры между политическими силами о возможном избрании Резеша председателем совета. Однако они зашли в тупик.

Отметим, ранее Резеш был главой Виноградовской райгосадминистрации.

Напомним, создание новых объединенных районов в Закарпатской области превратилось в очередной национальный скандал. Поводом стало появление новой территориально-административной единицы – Береговской, где сосредоточена значительная часть украинских венгров.

Главой района может стать гражданин Венгрии Telegram Виталия Глаголы

Скан паспорта Карла Резеша Telegram Виталия Глаголы

Скан идентификационной карты Резеша Telegram Виталия Глаголы

Согласно данным общественного движения "Чесно", Резеш родился в 1964 году, имеет высшее образование. Работал директором ООО "Карпат-Фуд". Судимости отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, где идет речь о появлении Береговского района.

Представители Венгрии просили сохранить границы Береговского районаЗакарпатской области в рамках децентрализации, однако о подготовке "венгерского сепаратистского региона" речи не идет.