Главой района на Закарпатье может стать гражданин Венгрии, – журналист

Главой новообразованного Береговского района в Закарпатской области может стать гражданин Венгрии Карл Резеш.

Об этом написал в Telegram журналист Виталий Глагола. Он напомнил о создании в рамках административной реформы Береговского района, к которому присоединили более крупный - Виноградовский.

После проведения местных выборов в регионе Партию венгров Украины "КМКС" в районном совете представили 15 депутатов при общем количестве 45.

По словам Глаголы, не имея большинства, венгры заручились поддержкой местных представителей партии "Слуга народа", которые готовы поддержать назначение главой района представителя "КМКС" Карла Резеша, имеющего венгерское гражданство.

Журналист напомнил, что в 2015 году политик якобы призвал местное население не становиться на защиту Украины, когда началась агрессия РФ.

Напомним, создание новых объединенных районов в Закарпатской области превратилось в очередной национальный скандал. Поводом стало появление новой территориально-административной единицы – Береговской, где сосредоточена значительная часть украинских венгров.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, где идет речь о появлении Береговского района.

Представители Венгрии просили сохранить границы Береговского районаЗакарпатской области в рамках децентрализации, однако о подготовке "венгерского сепаратистского региона" речи не идет.