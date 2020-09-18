Главой ГБР может стать куратор силовиков из Офиса президента

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров, который отвечает за правоохранительное направление, может стать руководителем Государственного бюро расследований.

Согласно некоторым данным, в ОП Татаров занимается преследованиями политических оппонентов накануне местных выборов, используя силовиков.

В частности, 28 августа во время визита в Черкассы президента Украины Владимира Зеленского были проведены обыски в городском совете. В партии "За майбутнє" назвали это "запугиванием перед местными выборами". По информации партийцев, сотрудники Государственной фискальной службы якобы искали документы, связанные с уклонением от уплаты налогов.

В начале сентября Ассоциация городов Украины обратилась к президенту с открытым письмом с требованием провести встречу по поводу "многочисленных проверок и обысков правоохранительных органов", которые докучают органам местного самоуправления.

В Ассоциации подчеркнули, что в таких условиях необходим диалог центральной и муниципальной власти, который позволит "гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года".

Татарова назначили в Офис президента в начале августа. Тогда говорилось, что в его компетенцию будет входить "формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека".

Олег Татаров slidstvo.info

До этого Татаров был начальником Главного следственного управления МВД Украины времен министра Виталия Захарченко и курировал все дела против активистов Майдана.

Инициативная группа пострадавших на Майдане высказывала протест из-за того, что человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь возглавил весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления.

В ответ Зеленский заявил, что не считает Татарова старым кадром только потому, что он работал при старой власти.

"Мы все жили во времена Януковича… Мне кажется, что это не справедливо всех людей, которые возглавляли определенное звено власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то со старой власти. Главное, чтобы человек был честный", – сказал он.

Отметим, что Татаров должен был попасть под люстрацию, но в настоящее время в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины "Об очищении власти", он не фигурирует.

Осенью 2014 года Татарова хотели назначить заместителем главы Херсонской облгосадминистрации, но после резонанса в СМИ глава ОГА решил этого не делать.

В апреле 2020 года его пытались назначить заместителем директора ГБР – в пару к Александру Бабикову. Но тогда также "не срослось".

Сейчас Татаров может возглавить ГБР, которое планируют слить с Национальным антикоррупционным бюро. То есть, по факту он станет во главе и НАБУ.

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