Главой Черниговской ОГА назначена новая жена Хомчака

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской облгосадминистрации 29-летнюю Анну Коваленко.

Как сообщается на официальном сайте президента, в ходе рабочей поездки на Черниговщину Зеленский представил новую главу ОГА и вручил ей удостоверение.

"Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Все больше женщин будут становиться главами областных государственных администраций. Я считаю, что это очень важно. Для всех украинцев важно, чтобы человек был порядочный, чтобы он был честным и профессиональным. Я считаю, что именно этот человек – такой", – заявил президент.

По его словам, новая руководительница ОГА будет воплощать в жизнь перспективные и амбициозные цели для развития региона, в частности, по части сельскохозяйственного потенциала.

Как пишет Telegram-канал "Очки Баканова", для Коваленко Чернигов, скорее всего, трамплин для следующей должности в одной из спецслужб.

Скрин Telegram

Напомним, Коваленко является председателем всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины".

Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советницей трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 годах.

В 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа". 10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем главы Офиса президента.

В апреле 2020 года Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анна Коваленко вышла замуж за главнокомандующего ВСУ, 53-летнего генерал-полковника Руслана Хомчака.