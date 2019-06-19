Главными оппонентами "ЕС" на выборах Порошенко назвал пророссийские партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула

Главными оппонентами "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду являются политические партии и силы, ориентированные и поддерживаемые Россией.

Об этом пятый президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во время интервью информационному агентству "Главком".

Петр Порошенко, интервью "Главкому" "Европейская солидарность"

"Политическую силу Бойко-Медведчука считаю нашим главным оппонентом на выборах... Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство. Но пятой колонне – не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул – все они должны остаться на обочине", – подчеркнул Порошенко.

Лидер партии убежден, что только команда "Европейской солидарности" способна остановить реванш пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в стране в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" 19 июня подала список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения.

Наталью Баласинович, которая стала фигуранткой видеоскандала с перепалкой с полицейскими, исключили из списка кандидатов в депутаты от "ЕС".

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