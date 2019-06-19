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Главными оппонентами "ЕС" на выборах Порошенко назвал пророссийские партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула

1.7тЧитать материал на украинском

Главными оппонентами "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду являются политические партии и силы, ориентированные и поддерживаемые Россией.

Об этом пятый президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во время интервью информационному агентству "Главком".

Петр Порошенко, интервью "Главкому"

Петр Порошенко, интервью "Главкому"

"Европейская солидарность"

"Политическую силу Бойко-Медведчука считаю нашим главным оппонентом на выборах... Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство. Но пятой колонне – не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул – все они должны остаться на обочине", – подчеркнул Порошенко.

Лидер партии убежден, что только команда "Европейской солидарности" способна остановить реванш пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в стране в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" 19 июня подала список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения.

Наталью Баласинович, которая стала фигуранткой видеоскандала с перепалкой с полицейскими, исключили из списка кандидатов в депутаты от "ЕС".

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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