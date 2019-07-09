Главный "слуга народа": какими заявлениями оскандалился Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который также известен как бывший политтехнолог Партии регионов и критик Оранжевой революции, и в новом статусе блещет интересными месседжами пророссийского направления.

И хотя в последнее время лидер президентской политсилы старается не делать резких заявлений и маневрировать, дабы не разочаровать ту или иную часть электората, с уст Разумкова все же слетают крайне неоднозначные сигналы. О них решил вспомнить OBOZREVATEL.

О переговорах с РФ

Новость о подготовке скандального телемоста между Украиной и Россией, организованный телеканалами NewsONE и Россия 1, ошарашила всех украинцев. После ряда негативных высказываний со стороны политиков и общественных активистов, и проведения протестных акций, телемост был отменен.

Разумков также осудил проведение подобного эфира, но в то же время заявил, что диалог с российским обществом и гражданами РФ имеет смысл.

"Уже появилась позиция президента по этому вопросу. Она полностью соответствует и моей личной позиции, и партийной позиции в целом. К сожалению, поговорить действительно нужно, но разговаривать и делать из этого пиар, притом пиар, который, в том числе, угрожает и национальным интересам государства, это неправильно", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков

О российском языке

Бывшего советника Зеленского и спикера его предвыборного штаба часто обвиняли в том, что он разговаривает на российском языке. Разумков же заявил, что это его принципиальная позиция.

"Да, это моя позиция. Я изначально от начала российской агрессии во время эфиров использую исключительно русский язык. Это моя принципиальная позиция. Я считаю, что ко мне как человеку, который в быту и в жизни чаще всего использует именно русский, не надо приезжать на танках, приходить, как пришли в Крым или Донбасс по поводу того, чтобы от кого-то меня защищать. У меня все хорошо в моей стране", – сказал Разумков в канун второго тура президентских выборов.

Месяцем позднее, уже утвержденный глава президентской партии заявлял, что перейдет на украинский язык, как только станет народным депутатом.

"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", – ответил Разумков.

Но уже менее, чем через месяц, глава "Слуги народа" вновь поменял свои планы и заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке.

"Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", – подчеркнул Разумков.

Про Верховную Раду

В одном из диалогов между народным депутатом от группы "Відродження" Виктором Бондарем и Дмитрием Разумковым, последний сравнил парламент с девушкой, которую не стоит насиловать.

Дмитрий Разумков

Нардеп спросил у будущего главы "Слуги народа" о четырех ключевых законопроектах, которые Владимир Зеленский обещал провести, когда станет президентом Украины, а именно: о снятии неприкосновенности, о временных следственных комиссиях, об импичменте президента и о выборах.

Бондарь спросил, собирается ли Зеленский пойти на изнасилование Рады и показать настоящее лицо каждой партии и фракции. На что Разумков ответил: "На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе… Я вам больше скажу – здесь не надо заниматься изнасилованием потому, что изнасилованием занимаются на протяжении многих лет, и я думаю, что именно поэтому украинский народ отдал 73 процента Зеленскому – надоело… В данной ситуации надо помочь Раде наконец выполнить все те обещания, которые она давала".

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