Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил, что в будущем будет баллотироваться в президенты Украины.

В интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман заместитель главы Минздрава рассказал о своих амбициях в политике.

"Наверное, да [хочу стать президентом]. На следующих [выборах президента в 2024 году], наверное, [баллотироваться не буду]. А вот [в 2029 году], возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период", – заявил Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко высказался о том, что может принять участие в выборах мэра Киева.