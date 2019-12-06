Главный приоритет! В ЕС дали громкое обещание о поддержке Украины

Украина останется главным приоритетом Европейского парламента и Европейской Комиссии нынешнего состава.

Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер во время совместного пресс-брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве.

"Можете быть уверенны в том, что Украина останется топ-приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии на этот срок", – сказал он.

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Также МакАллистер отметил непоколебимость украинского правительства в процессе реформ и боротьбе с коррупцией.

"Ни с одной другой страной за пределами ЕС у нас нет такого тесного сотрудничества, что касается финансовой и макрофинансовой помощи. Потому что стабильная Украина – в интересах ЕС также", – подчеркнул председатель комитета Европарламента.

При этом он заверил, что ЕС твердо поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Європейская комиссия посоветовала Украине закупать газ непосредственно из России. Речь идет о приблизительно 15 млрд кубометров в год.

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