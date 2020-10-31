Спикер делегации в ТКГ Арестович назвал две проблемы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский недооценил сложность реализации своих обещаний, а также страдает от "огромных проблем" с кадрами.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал военный обозреватель и новоназначенный спикер делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович. По его словам, проблемное окружение главы страны связано, в частности, со "старыми кланами", которые есть и в "Слуге народа".

"Думаю, что Зеленский сейчас выглядит как человек, который имеет очень светлые и позитивные намерения, но у него есть две проблемы. Он недооценил то, что он должен сделать, потому что c его обещаниями, c попытками и намерениями, которые он озвучил, надо быть Дэн Сяопином, Петром I и Ли Куан Ю в одном лице. Это первое. А второе – у него огромные проблемы с кадрами", – сказал представитель делегации ТКГ.

Он определил две причины проблем президента с кадрами. Первая – "это то, что старые кланы никуда не делись".

"Они находятся и в "Слуге народа", и в законодательной, правоохранительной, судебной и исполнительной вертикали власти – повсюду. Конечно, заменить сразу всех было очень сложно для него. Это невозможно", – отметил Арестович.

Вторая причина, по его словам, состоит в том, что президент якобы подбирает кадры "с эмоциональной привязанностью".

"Вот ему понравился человек, и он говорит: да, будем работать. Дает ему возможность поработать, а потом выясняется, что 70% или более из этих людей – это старые или новые коррупционеры, которые просто хотят заработать", – считает представитель ТКГ.

Однако, он назвал текучесть кадров вокруг Зеленского позитивом.

"Потому что здесь должен работать принцип золотого руна – поток, который оставит песок и отберет золото. Но где это золото искать в Украине – сложный вопрос", – добавил спикер украинской делегации.

Алексей Арестович Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Арестович развенчал манипуляцию России о "плане действий" по Донбассу.

Также он заявил, что обстрел на Донбассе 30 октября, в ходе которого погибли двое украинских воинов, не означает окончания режима прекращения огня.